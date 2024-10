Bitwa pod Manzikertem, która rozegrała się w 1071 roku, była jednym z najważniejszych starć w historii średniowiecza. To właśnie wtedy wojska bizantyjskie dowodzone przez cesarza Romana IV Diogenesa zmierzyły się z armią Seldżuków pod wodzą sułtana Alp Arslana.

Bitwa pod Manzikertem doprowadziła w dłuższej perspektywie do powstania Imperium Osmańskiego

Wynik tej bitwy miał daleko idące konsekwencje, które wpłynęły na cały region. Porażka Bizancjum doprowadziła do wzięcia cesarza do niewoli i osłabienia jego władzy na terenie Anatolii i Armenii, co otworzyło drogę do tureckiej ekspansji i stopniowego upadku Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego.

Reklama

Bitwa pod Manzikertem często postrzegana jest jako początek narodzin narodu tureckiego, gdyż niecałe cztery stulecia później Osmanowie, wywodzący się od Seldżuków, podbili Konstantynopol. Badania wskazują jednak, że Seldżucy biorący udział w bitwie byli bardziej związani kulturowo z dzisiejszym Iranem niż Turcją.

Podczas wykopalisk odkryto spory seldżucki grób

Archeolodzy już od 2020 roku koncentrują się na poszukiwaniu śladów tej niezwykle ważnej dla regionu bitwy. Odkrycia, których dokonano już w zeszłym roku, są imponujące - odnaleziono ponad 700 artefaktów, w tym groty strzał, fragmenty mieczy i włóczni, a nawet monety pochodzące z czasów cesarza Romana IV.

Najnowszym, sensacyjnym odkryciem jest natomiast monumentalna struktura o wymiarach 7 na 7 metrów, zawierająca pięć grobów, która może być miejscem pochówku seldżuckich męczenników. Położona jest w miejscu, które badacze określają jako siedzibę seldżuckiego dowództwa.

Wśród znalezionych artefaktów są również naszyjnik z krzyżem z XI wieku oraz liczne przedmioty metalowe związane z bitwą. Odkrycia te są starannie dokumentowane i przygotowywane do wystawienia w muzeach w Muş i Ahlat.

Nowoczesne technologie w służbie historii

Jednym z głównych celów wykopalisk jest precyzyjne ustalenie miejsca, gdzie odbyła się bitwa. W tym celu archeolodzy wykorzystują nowoczesne technologie geofizyczne, które pozwalają na dokładne mapowanie podziemnych struktur.

Prof. Yunus Levent Ekinci, jeden z członków zespołu badawczego, tłumaczy, że dzięki badaniom magnetyzmu, oporu właściwego i gęstości gleby są w stanie zidentyfikować anomalie, które mogą wskazywać na obecność artefaktów lub grobów. Te nowoczesne techniki pozwoliły na odkrycie licznych pokryw grobowych, które obecnie są przedmiotem badań.

Jak podkreśla koordynator projektu, dr. Oğuzhan Karaçetin, badania te mają także na celu rozwinięcie nowych metodologii archeologii, które mogą być wykorzystane w przyszłych poszukiwaniach lokacji miejsc dawnych bitew.