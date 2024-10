Na Podkarpaciu doszło do ciekawego odkrycia - odnaleziono miecz z epoki brązu. W województwie podkarpackim tego typu obiekty znajdywane są bardzo rzadko, a jeśli chodzi o sam obszar prowadzonych badań - tereny gminy Zarszyn w powiecie sanockim - jest to wręcz znalezisko unikatowe.

Miecz z epoki brązu odkryty na Podkarpaciu

Obiekt został odkryty podczas poszukiwań zorganizowanych przez Muzeum Militariów i Techniki w Woli Sękowej, które prowadzone były wspólnie ze Stowarzyszeniem Lager oraz Podkarpackim Stowarzyszeniem Poszukiwaczy "Ocalić od Zapomnienia".

Pasjonaci przeczesywali teren na podstawie pozwolenia ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Krośnie i Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rymanów. Krzysztof Mindur, pasjonat historii, saper i założyciel Muzeum Militariów i Techniki w Woli Sękowej przekazał nowiny24.pl, że miecz znajdował się pod warstwą ściółki na starej leśnej drodze zrywkowej.

Zdjęcie Broń i ozdoby z epoki brązu znajdowane są w różnych miejscach w Polsce i na świecie. Teraz doszło do odnalezienia miecza z epoki brązu na Podkarpaciu. / Domena publiczna / Wikimedia

Unikatowe znalezisko w woj. podkarpackim

Tego typu obiekty z epoki brązu, która na ziemiach dzisiejszej Polski trwała od ok. 2200-700 lat p.n.e., znajdowane są na Podkarpaciu bardzo rzadko. Kilka lat temu odnaleziono cztery miecze z epoki brązu w okolicach Jasła, a dwa inne okazy odkryto w tym rejonie jeszcze w XIX wieku.

Zidentyfikowanie kolejnego miecza z epoki brązu już samo w sobie jest więc wydarzeniem wyjątkowym dla Podkarpacia, a do tego muzeum podkreśla, że na tym konkretnym obszarze - w okolicy Zarszyna - podobnego znaleziska nie było nigdy. Do wpisu informującego o odkryciu dołączono zdjęcia obiektu.

- Sukces! Tak, możemy w dniu dzisiejszym mówić o naprawdę spektakularnym znalezisku, jakim było ujawnienie cennego artefaktu w postaci miecza z epoki brązu - podaje na Facebooku Muzeum Militariów i Techniki w Woli Sękowej. - Znalezisko podjęte w gminie Zarszyn, jak już ustaliłem z WKZ, nie ma precedensu w tej okolicy, co jest jeszcze większym powodem do dumy dla naszej ekipy - zaznacza muzeum we wpisie.

Miecz liczący tysiące lat odnaleziony w Podkarpackiem

Obiekt mierzący ok. 40 cm znajdował się na obszarze leśnym. Choć jest w kawałkach, zachowały się zdobienia.

- Jest w czterech fragmentach, mógł zostać połamany, prawdopodobnie przez maszyny zrywkowe, ciągnik czy inny tego typu pojazd - powiedział Krzysztof Mindur. - Znalezisko jest spektakularne.

W muzeum, które prowadzi własnym sumptem pan Mindur, zgromadzonych jest co najmniej kilkaset przedmiotów - wiele z nich pochodzi z poszukiwań prowadzonych przez założyciela, niektóre obiekty są natomiast przynoszone przez mieszkańców okolic - to np. pamiątki rodzinne.

Teraz pan Mindur ma nadzieję, że również odnaleziony przez niego miecz będzie mógł trafić do zbiorów Muzeum Militariów i Techniki w Woli Sękowej. O jego losie zdecyduje jednak konserwator.

- To jest największe moje życiowe znalezisko i podejrzewam, że już nie przebiję go w przyszłości - powiedział nowiny24.pl pan Mindur.

