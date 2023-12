Czasem, żeby dokonać odkrycia archeologicznego nie trzeba lat wykopalisk. Pokazał to 12-letni Witold z miejscowości Szuciska, któremu celnie udało się rozpoznać niezwykły fragment historii, gdy inni wzięli go za kamień.

Chłopiec wypatrzył znalezisko na podjeździe, utwardzonym z urobku wydobytym podczas budowy stodoły w Kłodnicy. Jego rodzice poinformowali Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie. Badacze zidentyfikowali relikt jako odlaną z brązu głowicę buławy gwiaździstej o wielkości ok. 7 centymetrów.

Średniowieczna buława z Lubelszczyzny

Znaleziony fragment broni datuje się na okres XII-XIV wieku. Posiada trzy rzędy groźnych guzów ostrosłupowych. Przy tym ma wyraźne ślady użytkowania. Trudno jednak określić, czy to wynik intensywnego użycia w bitwach, czy może użycia wtórnego jako młotek.

Kłodnica, w której wydobyto buławę, znajduje się Kotlinie Chodelskiej. To region gdzie występuje wiele pozostałości osadnictwa wczesnośredniowiecznego. W samej miejscowości znajdują się ślady grodziska datowane na IX-X w.

Co ciekawe jeszcze w październiku Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie ogłosił, że udało się znaleźć dwie podobne głowice buław. Jedna w rejonie miejscowości Rawa gm. Michów. Druga w miejscowości Gorzków miała zostać pierwotnie wykupiona... na złomie. To tylko pokazuje, jak łatwo przeoczyć tak niezwykłe historyczne relikty.

Buława to symbole wojny i władzy

Buława była rodzajem broni obuchowej, która wywodziła się ze starożytnej maczugi. Przy uderzeniu miała wywoływać rozległe zmiażdżenia i złamania. Ceniona była z tego względu na to, że nawet silnie opancerzony rycerz odczuwał uderzenie.

Szczególną popularność buławy zdobyły w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza na Rusi Kijowskiej, Węgrzech oraz Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Także na naszych terenach buława jest symbolem władzy, zwłaszcza wojskowej.

Od XVI do XVIII wieku buławy były symbolami władzy hetmańskiej w Rzeczpospolitej. Co niejako utrzymało się do dziś. Symboliczną buławę otrzymują wojskowi podczas ceremonii awansu na stopień generała. Najsławniejszą buławą w historii Polski jest Buława Marszałka Polski, który dzierżył Józef Piłsudski. To insygnia odzyskania przez Polskę niepodległości.