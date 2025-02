Nie wiemy, w jaki sposób egzemplarze Biblii brzeskiej, wydanej w XVI wieku przez jednego z Radziwiłłów, trafiły na Górny Śląsk i dlaczego ktoś je tak ukrył. Jednak możemy mówić o dużej dozie szczęścia, że mające czterysta lat książki, pomimo tak trudnych warunków, dotrwały do naszych czasów. Z pewnością to odkrycie to swego rodzaju sensacja na skalę krajową

powiedział dr Sławomir Marchel, dyrektor opolskiego oddziału Archiwum Państwowego w rozmowie z PAP.