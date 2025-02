Eurobarometr opublikował wyniki badań, które dotyczyły podejścia Europejczyków do nauki oraz technologii. W tym celu ankietowanym przedstawiono różne stwierdzenia i miało to miejsce na przełomie września oraz października. Do wyboru były trzy odpowiedzi: prawda, fałsz i nie wiem. Uzyskane rezultaty są z pewnością ciekawe.

Blisko co trzeci Polak uważa, że ludzie żyli w czasach dinozaurów

Jednym ze stwierdzeń, które zadano grupie badanych, było: Ludzie żyli w tym samym czasie co dinozaury. Okazuje się, że 32 proc. ankietowanych Polaków stwierdziło, że to prawda! Za fałsz uznało to 65 proc. rodaków. Opcję "nie wiem" wybrało 3 proc. badanych.

W porównaniu z podobnym badaniem z 2021 r. odsetek osób uważających powyższe stwierdzenie za prawdziwe w Polsce wzrósł o 4 proc. Jak wypadamy na tle pozostałych mieszkańców Starego Kontynentu? Taką odpowiedź wskazało 23 proc. ankietowanych Europejczyków. 9 proc. obywateli UE stwierdziło, że nie wie.

Jeszcze większa grupa Polaków uważa, że ludzie nie rozwinęli się z innych gatunków zwierząt. Tak twierdzi 38 proc. badanych (wzrost o 2 proc.). 58 proc. rodaków uważa to za prawdę, a nie wie 4 proc. osób.

W tym przypadku również wypadamy gorzej względem średniej krajów unijnych. Za prawdę uznaje to 67 proc. Europejczyków, a za fałsz 27 proc. badanych.

Polacy wierzą w teorie spiskowe

Dwa ze stwierdzeń, które poddano opinii Polaków, dotyczy teorii spiskowych. Pierwszym jest: Wirusy zostały wyprodukowane w rządowych laboratoriach, by kontrolować naszą wolność. Za prawdę uznało to aż 50 proc. badanych! Drugie to: Lek na raka istnieje, ale jest ukrywany ze względu na zyski rynku. Do tego stwierdzenia przychyla się 47 proc. ankietowanych.

Z czego to wynika? Internet daje dostęp do wiedzy, ale z drugiej strony służy również do rozpowszechniania dezinformacji.

Ten dostęp jest zapewniony, ale równolegle do wiarygodnych źródeł informacji działają takie, które rozpowszechniają treści nieprawdziwe i kwestionują osiągnięcia nauki. Mogą skutecznie przyciągać uwagę internautów, na przykład przez proste wyjaśnienia, wykorzystanie kontrowersji i sensacyjnego tonu czy wskazywanie winnych trudnej lub skomplikowanej sytuacji komentuje Natalia Gruenpeter z Ośrodka Analizy Dezinformacji NASK dla PAP-u.

Gruenpeter dodaje, że dezinformacja ma wpływ na poziom wiedzy, jak i również przekonania ludzi. Polacy nie są również jakoś specjalnie przekonani do tego, że "nauka i technologia czyni nasze życie łatwiejszym, zdrowszym i bardziej wygodnym". Zdecydowanie za takim stwierdzeniem opowiada się tylko 16 proc. rodaków. Natomiast 53 proc. uważa, że "raczej tak".

Jak ugotować idealne jajko? Naukowcy opracowali przepis © 2025 Associated Press