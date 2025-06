Lotnictwo gotowe na ważny krok. Kończy z papierem, dyskietkami i Windowsem 95

Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) uznała, że nadszedł w końcu czas, by pożegnać przestarzałe technologie ruchu lotniczego. Dyrektor agencji, Chris Rocheleau, zapowiedział, że archaiczne systemy - jak dyskietki i Windows 95 - zostaną zastąpione nowoczesnymi rozwiązaniami na miarę XXI wieku. No cóż, to chyba ostatni dzwonek, bo pierwsze dyskietki pamiętają 1973 rok, a system Microsoftu, chociaż ponad 20 lat młodszy, do młodych też już nie należy.