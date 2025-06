Archer ogłasza przełom w rozwoju swojego zaawansowanego technologicznie elektrycznego samolotu Midnight, który po raz pierwszy został zaprezentowany publicznie w listopadzie 2022 roku. Odbył on właśnie swój pierwszy lot z pilotem na pokładzie i choć wystartował z wykorzystaniem pasa startowego, a nie pionowo (w drugiej połowie 2023 roku mogliśmy jednak zobaczyć udany pionowy start bez załogi), wydarzenie to jest kluczowym krok w procesie certyfikacji i komercjalizacji tej technologii.

Kolejny krok? Midnight ma ambicje osiągać prędkości do 241 km/h i zasięg rzędu 160 km na jednym ładowaniu. Są to parametry, które mają uczynić z niego realną alternatywę dla transportu naziemnego w miastach. Nowa faza testów z pilotem na pokładzie to nie tylko przełom technologiczny, ale również element przygotowań do komercyjnego debiutu samolotu.