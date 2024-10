Klocki Lego od lat cieszą się niesłabnącą popularnością na całym świecie. Firma regularnie wypuszcza na rynek nowe zestawy, które są skierowane zarówno do najmłodszych użytkowników, jak i do dorosłych.

Pasjonaci na całym świecie z zapałem kolekcjonują Lego, tworząc imponujące zbiory, a wielu z nich podejmuje się ponadto wyzwań takich jak bicie rekordów Guinnessa z wykorzystaniem kultowych klocków duńskiej marki.

Najdroższe, najdłuższe, największe - rekordy Guinnessa z klockami Lego

Wraz z pojawieniem się nowych modeli, niektóre starsze elementy stały się w dodatku prawdziwymi rarytasami w świecie kolekcjonerów. Ich wartość na aukcjach potrafi osiągać astronomiczne kwoty, co czyni z Lego nie tylko świetną zabawę, ale również cenny obiekt inwestycji.

W Księdze rekordów Guinnessa widnieje już rekord "Najdroższy klocek Lego" (to element z 14-karatowego złota z lat 1979-1981, sprzedany za 12 500 dolarów w 2012 roku), czy "Największa kolekcja zestawów Lego" (pobił go Miloš Křeček z Czech z kolekcją liczącą ponad 6 tys. zróżnicowanych zestawów).

Jest tam też wiele wpisów dotyczących najlepszych wyników w kategorii najwyższych i największych konstrukcji różnego rodzaju (np. największy statek, ciężarówka, szkielet). Niedawno do tego zestawienia dołączyła "Największa diorama z klocków Lego".

Zdjęcie Ogromna diorama powstała w wyniku zorganizowanej kampanii wspólnego bicia rekordu Guinnessa. / Księga rekordów Guinnessa / materiał zewnętrzny

Nowy rekord Guinnessa. Największa diorama z klocków Lego

Diorama, która została oficjalnie uznana za rekordową, powstała w Chinach. Konstrukcja ma powierzchnię 47,63 m². To struktura o długości 26,622 m, szerokości 1,789 m i wysokości 0,585 m. Do jej zbudowania wykorzystano niemal 3 miliony elementów Lego. Budowa dioramy trwała pięć miesięcy, a w jej stworzeniu brało udział ponad tysiąc osób. Była to zorganizowana akcja Bank of China (Hong Kong) Limited i Legend Creative Enterprise Limited - chętni budowali dioramę w ramach kampanii banku, by wspólnie pobić rekord.

- Kampania, której celem było zachęcenie uczestników do przekraczania granic, połączyła siły z Andym Hungiem, certyfikowanym specjalistą Lego z Legend Creative Enterprise Limited. Arcydzieło zostało również zbudowane z okazji 75. rocznicy założenia Chińskiej Republiki Ludowej - wyjaśniono kulisy powstania rekordowej dioramy.

Inspiracją do powstania dzieła była tzw. "Chińska Mona Lisa"

Dla budowli inspirację stanowił słynny chiński obraz "Widok wzdłuż rzeki podczas święta Qingming". Ten panoramiczny zwój, który stworzył Zhang Zeduan, ze względu na swoją sławę i wartość bywa określanym mianem "Chińskiej Mony Lisy".

Jak podkreśla biuro rekordów: "Diorama stanowi wyjątkowe połączenie tradycyjnej sztuki i nowoczesnej kreatywności". Dodano też, że na każdy obszar 20 × 20 klocków przypada co najmniej jedna charakterystyczna cecha.

Warto przy tym dodać, że owszem, istnieją większe dioramy - jednak nie są one zbudowane z Lego. Można tu wspomnieć o wyczynie ponad 40 inżynierów i projektantów z firmy Smaerd land z Chin, którzy przez ponad trzy lata konstruowali gigantyczną dioramę inspirowaną tolkienowskim Śródziemiem. Konstrukcja trafiła do Księgi rekordów Guinnessa jako "Największa diorama złożona z plastikowych klocków" - ma powierzchnię 191,426 m². Można ją oglądać w muzeum Smaerd land.