Badacze od lat próbują zrozumieć, jak powstają niektóre superbakterie, które są oporne na antybiotyki. Prof. José R. Penadés i jego zespół z Imperial College London spędzili wiele lat, próbując zrozumieć i wyjaśnić mechanizmy tworzenia się tych niebezpiecznych mikroorganizmów. Ich główna hipoteza zakłada, że mogą one tworzyć "ogon" z różnych wirusów, co pozwala im przenosić się między gatunkami. Profesor Penadés porównał to do "kluczy", które umożliwiając im przemieszczanie się z jednego gospodarza do drugiego.