Co bardziej interesujące, jajka gotowane metodą „periodycznego gotowania” zawierały wyższy poziom polifenoli w żółtkach w porównaniu do tradycyjnie gotowanych jajek. Polifenole to związki roślinne o korzystnym wpływie na zdrowie, które trafiają do jajek poprzez paszę dla kur. Są one powiązane m.in. z ochroną przed próchnicą oraz zmniejszaniem ryzyka cukrzycy typu 2. I choć metoda periodycznego gotowania może być zbyt skomplikowana do codziennego użytku w domowej kuchni, naukowcy sugerują, że ich odkrycie może mieć szersze zastosowanie.