Yang stanowczo zaprzeczył oskarżeniom, twierdząc, że profesorowie zmanipulowali wyniki ChatGPT, aby dopasować je do jego odpowiedzi. Ponadto zaznaczył, że możliwe jest, iż ChatGPT uzyskał podobne odpowiedzi z tych samych źródeł, które on sam konsultował, co mogło prowadzić do zbieżności treści. W odniesieniu do skrótu, którego użycie wzbudziło wątpliwości, Yang stwierdził, że jest on obecny w uznanych czasopismach branżowych, co miało potwierdzać jego prawidłowe użycie.