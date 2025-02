Eksperci od dawna podkreślają, że ataki hakerskie to jedno z ważniejszych źródeł dochodu reżimu Kim Dzong Una, który wydaje majątek na wyścig zbrojeń, w tym rozwój broni nuklearnej. Regularnie słyszymy też o kolejnych kampaniach cyberprzestępczych, których celem są zachodnie media i firmy IT, a także sektor kryptowalut i technologii finansowych. Od lat kluczową rolę w tych atakach odgrywa sponsorowane przez reżim Lazarus Group , któremu już w 2022 roku przypisywano kradzież nawet 1,75 mld USD w ciągu zaledwie pięciu lat.

I nic nie wskazuje na to, by miało się to zmienić, zwłaszcza że Korea Północna czynnie zaangażowała się we wspieranie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Dziś dowiadujemy się bowiem, że Pjongjang dokonał największej w historii kradzieży kryptowalut, atakując giełdę ByBit i pozyskując w ten sposób Ethereum o wartości ok. 1,4 miliarda dolarów. Firma oferuje 10 proc. nagrody za wszelkie zwrócone środki, choć badacze ds. bezpieczeństwa twierdzą, że 10 proc. skradzionych funduszy zostało już wypranych i prawdopodobnie nie da się ich odzyskać, a szanse maleją z każdą godziną.