Google TV Streamer 4K to taki lepszy Chromecast, ale też droższy

Google TV Streamer 4K to nowe urządzenie, które debiutuje w ofercie giganta z Mountain View. Jest to odpowiedź na Apple TV i podobne przystawki do telewizorów. Google TV Streamer 4K oferuje większe możliwości niż Chromecast. Niestety cena nowego gadżetu jest przy okazji znacznie wyższa.

Zdjęcie Google TV Streamer 4K to taki lepszy Chromecast, ale też droższy. / Google / materiały prasowe