Wyzwanie dla gigantów. Honor zapowiada nowości

To jednak nie wszystko.

Sporo sprzętu dla Europejczyków

Firma przygotowała też dwie inne premiery, które odbędą się na targach. Jedna z nich to autorski tablet Honor MagicPad 2. W jego przypadku najważniejszą cechą ma być zaskakująca jakość obrazu. W jej osiągnięciu z pewnością pomoże ekran OLED 3000 na 1920 pikseli z odświeżaniem nawet do 144 Hz. Tablet będzie obsługiwać rysik umożliwiający szybkie i komfortowe pisanie - to dzięki opóźnieniu wynoszącym zaledwie 2 ms.

Na koniec Honor MagicBook Art 14 - laptop do pracy i nie tylko. Znaki szczególne? Na pewno odpinana kamera, która poza względami praktycznymi ma zaoferować również dobrą jakość obrazów do rozmów wideo. Swoje zrobi też ekran o rozdzielczości aż 3120 na 2080 pikseli i przekątnej 14 cali. To wszystko z odświeżaniem 120 Hz.

Sprzęt zapowiada się ciekawie, a najbardziej interesujący jest oczywiście nowy składany smartfon, jako dowód rozwijającego się rynku Foldów. Czekamy na premierę i ceny - w tym również polskie, bo coś nam podpowiada, że może to być interesująca konkurencja dla koreańskich produktów.