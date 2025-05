Odkrycie naukowców. Rany ludzkie goją się trzy razy dłużej niż u innych naczelnych

Nowe badania opublikowane w piśmie "Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences" wykazały, że rany goją się u ludzi trzy razy wolniej niż u innych naczelnych.

Najpierw krew krzepnie, aby zapobiegać krwawieniu, po czym komórki odpornościowe, takie jak neutrofile i makrofagi migrują do uszkodzonego obszaru, aby go zabezpieczyć, zabijając bakterie, a także usuwają martwą tkankę i zanieczyszczenia. Następnie fibroblasty naprawiają uszkodzenia, wytwarzając kolagen i białko, powstają również nowe naczynia krwionośne, a komórki migrują do rany i tworzą na niej ochronną warstwę.

Podczas badania analizowano zdjęcia naturalnie występujących ran u pięciu szympansów w Sanktuarium Kumamoto Uniwersytetu w Kioto. Mierzono również szybkość gojenia się u ludzi i gryzoni. Jednocześnie dwudziestu czterech ludzkich ochotników, którzy przeszli operacje usunięcia guzów skóry, miało codziennie fotografowane rany w Szpitalu University of the Ryukyus. Rany szczurów i myszy były monitorowane w laboratorium.

Naukowcy twierdzą, że wolniejsze gojenie się ran prawdopodobnie wyewoluowało u ludzi, co podkreśla możliwość ewolucyjnych adaptacji. Mogło się to stać stosunkowo niedawno, po oddzieleniu się od naszego ostatniego wspólnego z szympansami przodka 6 milionów lat temu.

Autorzy badań sugerują, że wolniejsze gojenie się ran u ludzi może wynikać z różnic w owłosieniu ciała, grubości skóry czy gęstości gruczołów potowych. Zwiększona koncentracja tych ostatnich doprowadziła do zmniejszenia gęstości owłosienia ciała, co prawdopodobnie uczyniło skórę bardziej podatną na urazy. Mogło to zapoczątkować ewolucję grubszej warstwy skóry w celu zwiększenia ochrony, co z kolei mogło skutkować wolniejszym tempem gojenia.