Biodrukowana skóra pomoże wielu ludziom na całym świecie

Naukowcy z Wake Forest Institute for Regenerative Medicine stworzyli skórę, która przypomina ludzką bardziej, niż wszystko, co do tej pory udało się stworzyć w laboratorium. Co więcej, eksperymenty na myszach i świniach wykazały, że uzyskana skóra przyśpiesza gojenie ran, jednocześnie sprawiając, że zostaje mniej blizn niż zwykle. Pewnego dnia mogłaby pomóc ludziom całkowicie wyleczyć poważne oparzenia.

W przypadku ciężkich poparzeń czy poważnych ran nasza skóra nie jest w stanie sama wygoić się na tyle dobrze, żeby wrócić do stanu sprzed wypadku. Nasza normalna zdolność gojenia w tych przypadkach jest po prostu niewystarczająca, aby w pełni przywrócić jej funkcjonalność.

Reklama