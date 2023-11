Otrzymaliśmy od swoich przodków istotną rzecz. Płacimy wysoką cenę

Nasi przodkowie Homo sapiens opuścili Afrykę i wyruszyli ku Eurazji. Tam około 60 000 lat temu napotkali inne ludzkie gatunki, z którymi zaczęli się krzyżować. W naszych genach znajdują się ślady DNA, które są odziedziczone zarówno po neandertalczykach, jak i denisowianach.

Denisowianie "wyposażyli nas" w geny, które pomogły nam przystosować się do niskich temperatur, jakie panują w Europie i w Azji. Jak wskazują naukowcy, konsekwencją było zwiększenie podatności na choroby psychiczne, w tym na schizofrenię.

Genetyka prawdę powie

Naukowcy przebadali geny 26 obecnie żyjących populacji ludzkich i porównali je z genomami naszych wymarłych kuzynów. Wszystkie populacje, oprócz społeczeństw z Afryki, posiadają w sobie wyjątkowy wariant genu SLC30A9 - został on włączony do naszego DNA wskutek bezpośredniego kojarzenia naszych przodków z denisowianami. Gen ten koduje białko ZnT9, które umożliwia transport cynku przez błony komórkowe.

Cząstka ta nie występuje w genomie neandertalczyka. Z kolei u populacji afrykańskich znajduje się starszy wariant genu, który wykształcił się jeszcze przed krzyżowaniem się z denisowianami.

Jak powiedziała autorka badań Ana Roca-Umbert: - Dzięki analizie genomu zauważyliśmy, że zaobserwowany wariant genetyczny powstał w wyniku naszego krzyżowania się z archaicznymi ludźmi w przeszłości, prawdopodobnie z denisowianami.

- Najwyraźniej zmiana była korzystna i okazała się selektywną korzyścią dla ludzi. W rezultacie odmiana genu SLC30A9 dotarła do genotypów obecnych populacji - dodał współautor Jorge Garcia-Calleja.

W ramach badań specjaliści wprowadzili DNA denisowian do ludzkich embrionalnych komórek nerek. Spowodowało to zmianę ilości cynku, który przedostawał się do struktur komórkowych. Doprowadziło to z kolei do zmian w metabolizmie mitochondriów, zapewniając ogólny "wzrost ich funkcji".

Badacze uważają, że gen denisowian mógł pomóc naszym przodkom w przystosowaniu się do zimna. Jednakże brak równowagi cynku powoduje zaburzenia neurologiczne, dlatego też eksperci sugerują, że wyjątkowe ślady DNA w naszym genomie mogły odcisnąć się na naszym zdrowiu psychicznym.

Wariant genu "jest powiązany z większą podatnością na kilka zaburzeń neuropsychiatrycznych", do których należą schorzenia, takie jak schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja, czy jadłowstręt psychiczny.

Jak piszą naukowcy w swoim artykule: "Ponieważ mitochondria odgrywają ważną rolę w metabolizmie energetycznym mięśni szkieletowych, spekulujemy, że adaptacja do zimna mogła napędzać to zdarzenie selekcyjne poza Afryką, jednocześnie wpływając na predyspozycje do zaburzeń neuropsychiatrycznych u współczesnych ludzi".

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym PLOS Genetics .