Kofeina może mieć negatywny wpływ na plastyczność mózgu

Jak wskazują naukowcy, spożywanie dużej ilości kofeiny każdego dnia może doprowadzić do zahamowania zdolności mózgu do „przeprogramowania się”. O co chodzi?

Zdjęcie Kofeina może w zaskakujący sposób wpływać na nasz mózg i na zdolność uczenia / olegdudko / 123RF/PICSEL