Naukowcy z Nowego Jorku, Bostonu i Oxfordu przeprowadzili analizę danych z funkcjonalnego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego ( fMRI ) ponad 19 tysięcy pacjentów. Obrazowanie to tworzy wizualizacje aktywności mózgu i pomaga naukowcom określić, które części mózgu mogą być w stanie zaniku oraz - jeśli badanie jest powtarzane - kiedy to następuje.

Zespół przeanalizował też, co się dzieje z mózgiem na poziomie molekularnym podczas okresu szybkiego starzenia. Wzięli oni pod uwagę biomarkery - mierzalne wskaźniki procesu zachodzącego w ciele - a także to, które geny podlegały ekspresji. Doszli oni do konkluzji, że neuronalna insulinooporność jest głównym czynnikiem wiodącym do starzenia się mózgu. W jakim wieku ten proces przyspiesza i co można wtedy zrobić?