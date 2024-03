Gdzie jest największa zapora w Polsce? Obecnie tytuł ten przypada konstrukcji w Solinie, która znajduje się na Podkarpaciu. Wkrótce jednak przebije ją dolnośląska tama w zbiorniku "Żelazny Most", którą "buduje" KGHM.

Zapora w Solinie największą w Polsce

Zapora w Solinie znajduje się na Podkarpaciu i jest jedną z największych atrakcji turystycznych regionu. Obecnie uznawana jest za najwyższą konstrukcję tego typu w Polsce i wznosi się na wysokość 82 m i ma aż 664 m długości. Cała budowla waży aż 2 mln t oraz odpowiada za spiętrzanie wód Sanu i Solinki.

Koncepcja tej konstrukcji sięga 1921 r., gdy opracowano ją na potrzeby elektrowni wodnej. Budowa trwała długo i pochłonęła 1,2 mln t piaskowca pozyskiwanego na górze Koziniec, która niemal znikła. Elektrownia w Solinie została oddana do użytku dopiero w lipcu 1968 r.

W miejscu zapory wodnej powstało sztuczne Jezioro Solińskie, które obecnie (wraz z konstrukcją) stanowi atrakcję turystyczną cieszącą się dużą popularnością wśród odwiedzających. Warto dodać, że można zwiedzać także jej wnętrze.

Większą tamę "buduje" KGHM

Wygląda na to, że Solina nie nacieszy się zbyt długo mianem posiadania największej zapory wodnej w Polsce. Wkrótce przewyższy ją tama powstająca w Obiekcie Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most". Jest to miejsce znajdujące się na Dolnym Śląsku w okolicy miejscowości o nazwie Rudna.

Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" jest największym w Europie zbiornikiem poflotacyjnym, który zaczęto budować w 1974 r., a kilka lat później był gotowy do użytku. To integralny element ciągu technologicznego produkcji miedzi, który należy do KGHM Polska Miedź.

Zdjęcie Widok na "Żelazny Most", gdzie powstanie największa tama w Polsce. / Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, CC-BY-SA-4.0 / Wikimedia

Do "Żelaznego Mostu" trafia rocznie nawet 30 mln ton odpadów z kopalni i to sprawia, że znajdująca się w tym miejscu tama cały czas rośnie. Nie ma to ulec większym zmianom przez najbliższą dekadę i KGHM oszacowało, że do 2037 r. wysokość "konstrukcji" może wzrosnąć nawet do 114 m. To sprawi, że najwyższa zapora w Polsce w Solinie utraci swój tytuł.

Zbiornik jest ogromny i ciągle go poszerzają

Powierzchnia całkowita zbiornika wynosi 1394 ha, a objętość to 700 mln m³. Na potrzeby rozwoju przewidziano opcje rozbudowy. Ma to pozwolić na uzyskanie pojemności do ponad 1,1 mld m³.

Oczywiście Obiekt Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych "Żelazny Most" nie jest ciekawą atrakcją turystyczną i nawet jeśli zapora w Solinie przestanie być większa od tamy koło Rudnej, to z pewnością nadal będzie fajniejszym miejscem dla odwiedzających.