Jaki smartwatch najlepszy do pomiarów EKG? Mamy wyniki testów

Smartwatche z roku na rok oferują coraz to więcej funkcji. Już kilka lat temu pierwsze z nich otrzymały możliwość wykonania prostego badania EKG, co pozwala na przykład na wykrycie migotania przedsionków. Zastanawialiście się nad tym, które z zegarków są pod tym względem najlepsze? Pewne odpowiedzi na to pytanie przynosi nam badanie przeprowadzone w szpitalu uniwersyteckim w Bazylei w Szwajcarii.

Najlepszy smartwatch do EKG to Apple Watch

Badania przeprowadzone w bazylejskim szpitalu polegały na stworzeniu grup ludzi, którzy następnie zajmowali się interpretacją wyników badań EKG robionych z użyciem różnych smartwatchy. Wykorzystano tu zegarki Apple Watch, Fitbit, Sense, KardiaMobile, Samsung Galaxy Watch i Withings ScanWatch. Jaki był efekt końcowy?

Okazało się, że Apple Watch dostarczył najlepsze dane związane z odczytami EKG. W przypadku jakości opowiedziało się za nimi 45 proc. z osób biorących udział w testach. Natomiast 50 proc. uczestników badania stwierdziło, że smartwatche z systemem watchOS dostarczają najczytelniejsze dane.

Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku wykrywania migotania przedsionków Apple Watche nie okazały się być skuteczniejsze od produktów konkurencji. Tutaj wszystkie z testowanych urządzeń radziły sobie na podobnym poziomie, co z pewnością warto mieć na uwadze.

Zegarek nie zastąpi profesjonalnego sprzętu do elektrokardiogramu

Pamiętajmy o tym, że profesjonalne badania EKG robi się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, którego działanie opiera się na przewodach przyczepianych do człowieka. Smartwatch nie jest w stanie wykonać tak dobrego elektrokardiogramu, gdyż jego czujniki są prostsze. Co nie zmienia faktu, że inteligentne zegarki mogą pomóc we wczesnym wykryciu nieprawidłowości serca i dać użytkownikowi znać, że powinien udać się do lekarza, który przeprowadzi dokładniejsze badania. W ten sposób może zostać uratowane czyjeś życie i relacje różnych ludzi noszących smartwatche pokazują, że tak rzeczywiście bywało. Dobrym przykładem jest tutaj historia Amerykanina Wesleya Hilliarda, który dowiedział się o problemach z sercem dzięki Apple Watchowi.