Lotnisko będzie gigantyczne, ale i na swój sposób piękne. Nowoczesny projekt poszczyci się wieloma instalacjami, mającymi na celu zwiększenie komfortu podróżnych. Ale przejdźmy teraz do konkretów.

Nowe lotnisko w Dubaju - przepustowość z kosmosu

Największy podziw w kontekście nowego lotniska budzi zdecydowanie planowana przepustowość. Lotnisko Al Maktoun ma być w stanie obsługiwać aż 260 milionów osób rocznie. To więcej, niż jakikolwiek inny port lotniczy na świecie i kilkukrotnie więcej, niż istniejące już lotnisko w Dubaju. Jak takie ogromne liczby wypadają w zestawieniu z innymi lotniskami? Największe lotnisko świata (pod względem liczby pasażerów), czyli Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, obsłużyło w ubiegłym roku nieco ponad 100 milionów osób.

Rodzime Okęcie zanotowało wynik około 20 milionów, a niedawno ogłoszono prace nad zwiększeniem przepustowości do 30 milionów. Różnica jest zatem ogromna, nawet gdy zestawimy nadchodzące lotnisko z obecnie największym na Ziemi.

Tak potężna przepustowość będzie osiągalna dzięki wybudowaniu aż 5 równoległych pasów startowych. Pasażerowie będą wchodzić na pokład samolotów przy pomocy 400 bramek - to więcej, niż na którymkolwiek porcie lotniczym na świecie. Emir zapowiedział również wdrożenie wielu najnowocześniejszych systemów, które w branży lotniczej nie były jeszcze stosowane.

Wrażenie robi też kwota. Inwestycja w nowe lotnisko w Dubaju ma kosztować bagatela 35 miliardów dolarów.

Co ze starym lotniskiem?

Co ważne, w Dubaju jest już lotnisko i to całkiem spore. Tamtejszy port lotniczy obsłużył w ubiegłym roku niemal 87 milionów pasażerów i już jest jednym z największych na świecie. Jego dni, a w zasadzie lata są już jednak policzone. Po wybudowaniu nowego portu, to właśnie tam przekierowany zostanie cały ruch lotniczy.

Zdaniem Emira Dubajui, nowe lotnisko ma być portem świata, oferując połączenia z wieloma miejscami na całym świecie. Z miejsca stanie się jednym z istotniejszych węzłów transportu lotniczego.