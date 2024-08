Szukali w Hiszpanii "rzymskich śladów", znaleźli nieznane wcześniej imperium

Kiedy naukowcy z Uniwersytetu w Kadyksie rozpoczęli badania w rejonie Guadalete w 2023 r., spodziewali się znaleźć jedynie kilka pozostałości wpływów rzymskich. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, bo zamiast tego odkryli 57 stanowisk, które odsłoniły złożoną, wzajemnie powiązaną sieć osad. Może ona zmienić sposób rozumienia historii Rzymu na tym obszarze. Miejsca te były rozproszone po hiszpańskich regionach Arcos de la Frontera, Bornos Villamartin oraz Puerto Serrano i pierwotnie połączone szlakami handlowymi i komunikacyjnymi wzdłuż rzeki Guadalete.

To ukryte rzymskie imperium

Eksperci są zdania, że sama liczba osad i ich strategiczne położenie sugerują, że w czasach rzymskich obszar ten miał znacznie większe znaczenie, niż wcześniej sądzono. Co ciekawe, wiele z tych lokalizacji po raz pierwszy zidentyfikowano już w latach 80. i 90. XX wieku, ale aż do teraz nie zostały one w pełni zbadane. Wykopaliska prowadzone przez profesor Macarenę Larę to pierwsze badania tych miejsc, które pozwoliły uzyskać nowy wgląd w obecność Cesarstwa Rzymskiego w południowej Hiszpanii.