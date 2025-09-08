[QUIZ] Rozpoznasz kultowe budowle w Polsce? 10 punktów zgarnie tylko mistrz!
W Polsce można znaleźć wiele niezwykłych budynków, które wpisały się na stałe w krajobraz kraju i są rozpoznawalne nawet za jego granicami. Sprawdź swoją wiedzę na temat architektonicznych ikon, które zdobią różne zakątki Polski i zobacz, czy nie polegniesz na podchwytliwych pytaniach!
Polska pełna jest wyjątkowych budowli - i nie chodzi tu tylko o średniowieczne zamki i królewskie rezydencje sprzed lat, ale i inne, rozmaite konstrukcje - także te nowoczesne, wyróżniane w konkursach.
Budowle z różnych województw na stałe wpisały się w krajobraz kraju, stanowiąc jedne z najbardziej rozpoznawalnych punktów wśród turystów z całego świata. I nie chodzi tu tylko o obiekty z wielkich miast, takich jak Wrocław, Warszawa czy Kraków!
Sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się, co wiesz o kultowych budynkach Polski i czy rozpoznasz te obiekty na zdjęciach. Niektóre pytania są podchwytliwe, a komplet punktów zgarnie tylko prawdziwy mistrz!