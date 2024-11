Watling Street to starożytna droga, której początki sięgają rzymskiej inwazji na Brytanię w 43 roku n.e. Droga ta była jednym z głównych szlaków handlowych o znaczeniu strategicznym i umożliwiała szybkie przemieszczanie się wojsk oraz transport towarów. Jej trasa była znana historykom, jednak fizyczne dowody na jej istnienie były dość rzadkie i trudne do znalezienia. Dopiero teraz, dzięki wykopaliskom prowadzonym przez zespół archeologów z Museum of London Archaeology (MOLA), udało się potwierdzić jej istnienie pod współczesną Old Kent Road.

Reklama

Prace archeologiczne i odkrycie rzymskiej drogi

Wykopaliska były częścią projektu rozbudowy sieci grzewczej w dzielnicy Southwark. Odkrycie tego odcinka drogi stanowi pierwsze fizyczne potwierdzenie, że fragmenty starożytnej Watling Street przetrwały bezpośrednio pod nowoczesną infrastrukturą.

Odnaleziona sekcja drogi, położona na południe od skrzyżowania Old Kent Road i Ilderton Road jest wyjątkowo dobrze zachowana. Ma około 5,8 metra szerokości i prawie 1,4 metra grubości. Archeolodzy z MOLA, wspierani przez lokalnego badacza dr Chrisa Constable’a dokładnie zbadali strukturę drogi. Ustalili, że składała się ona z solidnej podstawy z ubitego żwiru, na którą nałożono dwie warstwy kredy, a następnie warstwę piasku i żwiru. Nawierzchnia drogi prawdopodobnie była wykonana z tych samych materiałów, choć z czasem uległa zniszczeniu.

Znaczenie odkrycia dla lokalnej historii

Dr Constable, komentując odkrycie, przypomniał, że podobny fragment drogi odkryto w latach 90., ale do tej pory pozostawały wątpliwości co do dokładnego przebiegu trasy Watling Street, które planowano rozwiać. "Już podczas planowania tego projektu spodziewaliśmy się rozwikłać tę zagadkę, ale stopień zachowania drogi naprawdę nas zaskoczył" — wyjaśnił dr Constable. Dodał również, że projekt ten może odpowiedzieć na inne pytania dotyczące historii dzielnicy Southwark.

Dla współczesnych mieszkańców Londynu odkrycie to oznacza, że każdego dnia jeżdżą po trasie, którą przed wiekami przemierzali rzymscy cesarze, w tym cesarz Hadrian, który w 122 roku n.e. zainicjował budowę słynnego wału przeciwko Piktom.