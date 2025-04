Popularna aplikacja eksperymentuje z nowym sposobem weryfikacji wieku użytkowników. Testy mechanizmu skanowania twarzy rozpoczęły się już w Wielkiej Brytanii i Australii. Ma to umożliwić weryfikację, czy dany użytkownik może oglądać treści nieodpowiednie dla dzieci. Proces został wdrożony na wszystkich urządzeniach, wliczając w to PC, smartfony, PlayStation 5 czy Xbox. Aplikacja ma ponad 200 milionów aktywnych użytkowników na świecie.

Zaletą skanowania twarzy jest to, że nie ujawnia ono tylu danych osobowych, co dowód tożsamości. Procedura trwa kilka minut i po jej zakończeniu Discord wysyła powiadomienie, które mówi użytkownikowi, do jakiej grupy został zaliczony. Ma to jednak swoje wady. Jeżeli algorytm AI błędnie oceni wiek - a przecież nie wszyscy wyglądają na swoje lata - to aby odblokować treści dla dorosłych potrzebne będzie okazanie dokumentu. Ze względów prywatności nie każdy chce to robić. Według części prawodawców wymaganie tego od wszystkich osób jest nielegalne.