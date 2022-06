Od czasu, gdy Meta znalazła się w ogniu krytyki za ignorowanie szkodliwego wpływu swoich mediów społecznościowych, w tym Facebooka i Instagrama, na najmłodszych użytkowników, koncern regularnie informuje o zmianach szykowanych na platformach. Najnowsza z nich ma na celu upewnienie się, że z Instagrama korzystają tylko użytkownicy w odpowiednim wieku, tj. co najmniej 13-letni oraz "dostosowanie doświadczeń w usłudze do grupy wiekowej".



Instagram testuje AI do weryfikacji wieku na podstawie selfie

Instagram już od 2019 roku wymaga potwierdzenia wieku podczas zakładania konta i najczęściej polega tu na dowodzie osobistym, prawie jazdy czy innym podobnym dokumencie, co teoretycznie pozwala w prosty sposób potwierdzić osiągnięcie pełnoletności. Jest to jednak problematyczne dla młodszych użytkowników, którzy nie mają 18 lat, ale jednocześnie są już uprawnieni do korzystania z Instagrama, a poza tym część osób w ogóle nie czuje się najlepiej z udostępnianiem mediom społecznościowym swoich dokumentów (obawy o prywatność danych i bezpieczeństwo).

Ustalenie wieku w Internecie jest złożonym wyzwaniem dla całej branży (...) Wiele osób, na przykład nastolatki, nie zawsze ma dostęp do dowodu tożsamości, dzięki którym weryfikacja wieku jest jasna i prosta. Jako branża musimy zbadać nowe sposoby podejścia do dylematu weryfikacji wieku kogoś, kto nie ma dokumentu tożsamości czytamy we wpisie na blogu firmy.

Reklama

W związku z tym Instagram testuje nowe sposoby potwierdzania wieku przez użytkowników, a konkretniej tzw. poręczenie społeczne oraz selfie wideo.



Pierwsza pozwala po prostu poprosić osoby obserwujące konto o potwierdzenie wieku - Instagram wysyła do 3 wybranych przez użytkownika osób (muszą być pełnoletnie) takie zapytanie, a te mają 3 dni na to, by odpowiedzieć.

Drugi ze sposobów wymaga od użytkowników nakręcenia wideo selfie, które następnie Instagram wysyła do firmy o nazwie Yoti, która zajmuje się dostarczaniem technologii określającej wiek użytkownika na podstawie wyglądu użytkownika. Instagram zapewnia, że algorytm rozpoznaje tylko wiek i nie zna tożsamości użytkownika, a do tego nagranie zaraz po weryfikacji jest usuwane.

Wideo youtube

Pytanie tylko, czy takie zapewnienia okażą się dla użytkowników wystarczające, szczególnie że Meta nie cieszy się największym zaufaniem. Co więcej, oprogramowanie rozpoznające wiek Yoti słynie z tego, że w zależności od płci, wieku czy koloru skóry dostarcza wyniki o różnej skuteczności - najlepiej radzi sobie z białymi mężczyznami (+/- 2.38 roku), a najsłabiej z kobietami o ciemniejszym kolorze skóry (+/- 3.97 roku).

Wobec braku standardów branżowych lub regulacji dotyczących skutecznego weryfikowania wieku w Internecie, zainwestowaliśmy w kombinację technologii, które są bardziej sprawiedliwe, zapewniają więcej opcji weryfikacji wieku i chronią prywatność osób korzystających z naszych technologii podsumowuje Instagram.