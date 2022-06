The Economist opublikował swoje coroczne zestawienie Global Liveability Index, wskazując, które ze 173 miast biorących udział w rankingu mogą się pochwalić tytułem "najlepszych do życia". Przygotowujące zestawienie Economist Intelligence Unit (EIU) ocenia tu takie kluczowe czynniki, jak opieka zdrowotna, wskaźnik przestępczości, stabilność polityczna, infrastruktura i dostęp do miejsc zielonych.



Stabilność i dobra infrastruktura to główne uroki miasta dla jego mieszkańców, wspierane przez dobrą opieką zdrowotną oraz wiele możliwości kulturalno-rozrywkowych tłumaczą autorzy raportu.

W tych miastach żyje się najlepiej. Na szczycie Wiedeń

Jak dowiadujemy się z raportu, na skutek luzowania restrykcji wynikających z pandemii COVID-19 w raporcie nastąpiło kilka dużych zmian, a najbardziej skorzystał... Wiedeń. To właśnie austriacka stolica została uznana za najlepsze miasto do życia, odzyskując tym samym swoją pozycję z 2018 i 2019 roku, którą utraciła w czasie pandemii COVID-19 właśnie z powodu dużych ograniczeń pandemicznych. Co więcej, Europa Zachodnia w ogóle zdominowała tegoroczne zestawienie, zajmując aż 6 z pierwszych 11 miejsc (na miejscu 10. był remis) i to pomimo faktu, że aż 3 miasta z pierwszej dziesiątki - Zurych, Genewa i Kopenhaga - znalazły się ostatnio również w zestawieniu najdroższych miast do życia.

Jak wyglądają kolejne pozycje podium? Na drugim miejscu uplasowała się Kopenhaga, a na trzecim Zurych - jedno z dwóch szwajcarskich miast w czołowej dziesiątce, bo na miejscu 6. znajdziemy jeszcze Genewę. Pod względem liczby miast w top 10 wszyscy musieli jednak uznać dominację Kanady, która umieściła w nim aż 3 miasta, tj. Calgary, Vancouver i Toronto.

Niestety nie wszyscy mieli jednak tyle szczęścia i dla przykładu ubiegłoroczny zwycięzca, czyli nowozelandzkie Auckland, wypadło nie tylko z pierwszej dziesiątki, ale i trzydziestki, zajmując dopiero 34. miejsce, które jest efektem zaostrzenia pandemicznych restrykcji. Podobny los spotkał zresztą 4 australijskie miasta, które w zeszłym roku trafiły do pierwszej dziesiątki - Melbourne udało się zremisować z Osaką na 10. miejscu, ale Brisbane, Adelaide i Perth spadły na odpowiednio 27., 30. i 32 miejsce.



Najlepsze miasta do życia. Wojna w Ukrainie ma znaczenie

O 15 i 13 pozycji na skutek inwazji na Ukrainę spadły też rosyjskie Moskwa i Sankt Petersburg, bo jak podkreślają autorzy raportu, muszą mierzyć się nie tylko z niepewną sytuacją, ale i dużymi ograniczeniami kulturowo-gospodarczymi wynikającymi z zachodnich sankcji gospodarczych - z powodu bliskości konfliktu spadki zaliczyć miały też Warszawa czy Budapeszt.

Na samym końcu zestawienia jako najgorsze na świecie miasta do życia uplasowały się jednak Damaszek, Lagos i Trypolis, a ukraiński Kijów ze względu na trwającą wojnę nie był uwzględniany w analizach.



Top 10 Global Liveability Index 2022 wygląda następująco:

1. Wiedeń, Austria

2. Kopenhaga, Dania

3. Zurych, Szwajcaria

4. Calgary, Kanada

5. Vancouver, Kanada

6. Genewa, Szwajcaria

7. Frankfurt, Niemcy

8. Toronto, Kanada

9. Amsterdam, Holandia

10. Osaka, Japonia/Melbourne, Australia