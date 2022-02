Nowy rozdział w tworzeniu systemów rozpoznawania twarzy?

Pandemia, restrykcje i konieczność noszenia maseczek zakrywających usta i nos bezlitośnie obnażyły wykorzystywane w smartfonach systemy rozpoznawania twarzy. Wygodny sposób odblokowania telefonu nagle zaczął frustrować użytkowników swoją zawodnością. Niedawno Apple postanowiło zaradzić temu problemowi i ulepszyło swoją technologię o możliwość rozpoznawania rysów twarzy nawet w maseczce.

Jak się okazuje, nie tylko gigant z Cupertino rozwija swoje systemy. Technologiczna firma ODIN Intelligence również opracowała ciekawy system rozpoznawania twarzy, który jest w stanie zidentyfikować osobę nawet z kawałkiem zakrytej twarzy, zarośniętą i zabrudzoną. Przedsiębiorstwo zaoferowało swoją technologię policji, straży pożarnej i ratownikom medycznym.

Policja wykorzystuje rozpoznawanie twarzy ODIN, by zidentyfikować osoby niemówiące lub odurzone możemy przeczytać w oficjalnej informacji na stronie firmy.

W swojej broszurze ODIN Inteligence wymienia najważniejsze problemy powodowane przez bezdomność. Według firmy są to: niski poziom higieny, redukcja wartości własności prywatnej, degradacja życia kulturowego miasta, przestępczość, frustracja mieszkańców. ODIN Inteligencje przekonuje, że ich najnowsza technologia jest w stanie zmniejszyć skalę tych problemów oraz pomóc osobom bezdomnym w uzyskaniu odpowiedniej pomocy.

ODIN Homeless Management Information System - ratunek dla bezdomnych czy naruszenie prywatności?

ODIN Homeless Management Information System, bo tak nazywa się technologia, nie tylko identyfikuje osobę bezdomną, lecz dzięki połączeniu z autorską bazą danych jest w stanie wyświetlić o niej kluczowe informacje. Służby bezpieczeństwa mogą liczyć na dane dotyczące zdjęcia, daty urodzenia i karalności bezdomnego, pojawią się też ostrzeżenia o agresywnym przysposobieniu lub innych, ważnych cechach zachowania. Dodatkowo, może wyświetlić się również informacja o przypisanym kuratorze sądowym lub terapeucie, z którymi dana osoba współpracuje.

ODIN Inteligence zapewnia, że system został stworzony, by pomóc osobom, które nie mają gdzie spędzić nocy. Firma udostępniła specjalną aplikację dla takich osób, która może im posłużyć do zdalnego zarezerwowania łóżka w placówkach zajmujących się noclegowaniem bezdomnych.

Eksperci są sceptyczni

Niektórzy specjaliści sceptycznie podchodzą do systemu ODIN HMIS. Chris Gilliard, ekspert technologiczny z centrum badawczego Uniwersytetu Harvarda w rozmowie z portalem Vice przyznał, że system firmy ODIN przede wszystkim chce rozwiązać problem w sferze, gdzie wiemy, co dokładnie działa, a co nie. Zwrócił uwagę na to, że w przypadku osób bezdomnych najbardziej brakuje stabilnego i stałego noclegu. Obawia się również, że dane pozyskane z tego typu systemu mogłyby być mocno eksploatowane przez firmy technologiczne bez żadnych konsekwencji.

ODIN Homeless Management Information System nie jest pierwszym systemem zaoferowanym policji przez potentata technologicznego. Już wcześniej firma udostępniła organom ścigania SONAR (Sex Offender Notification and Registration), pozwalający na bieżąco śledzić zapisanych w bazie danych przestępców seksualnych.