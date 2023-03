W przeszłości weryfikacja tożsamości za pomocą linii papilarnych kojarzona była głównie ze sprawami natury kryminalnej, dziś staje się codziennością.

Obecnie wykorzystywanych jest kilka rodzajów czytników linii papilarnych - optyczne, termiczne, pojemnościowe oraz ultradźwiękowe.

Smartfony i inne urządzenia mobilne z czytnikiem linii papilarnych

Urządzenia mobilne bez wątpienia stanowią największy obszar wykorzystywania czytników biometrycznych. Instaluje się je w telefonach, tabletach, laptopach czy pendrivach większości marek.

Pierwsze telefony wyposażone w czytniki linii papilarnych pojawiły się na rynku niemal 20 lat temu, bo w 2004 roku. W 2018 roku technologia była obecna już w ponad 90 proc. smartfonów. Skanery wykorzystywane są do odblokowywania urządzenia, umożliwiają też dostęp do zainstalowanych na nim aplikacji.

Co ciekawe, naukowcy obliczyli, że szansa na uzyskanie dostępu przez osobę trzecią do urządzenia zablokowanego odciskiem palca wynosi zaledwie 1:50 000. Jest to więc nie tylko szybkie i wygodne, ale również bardzo bezpieczne rozwiązanie.

Kłódka na odcisk palca

Innym urządzeniem, w którym wykorzystuje się czytnik danych biometrycznych są inteligentne kłódki. Aby je otworzyć, nie trzeba kluczyka czy kodu. Wystarczy przyłożyć do skanera palec.

Takie kłódki można wykorzystać na wiele sposobów - w pracy, na siłowni czy w klubie fitness, w publicznych przechowalniach bagażu. Niektóre modele umożliwiają również zablokowanie walizek podróżnych.

Nowoczesne bankomaty z czytnikiem danych biometrycznych

Pierwsze bankomaty ze skanerem linii papilarnych pojawiły się w Polsce już kilka lat temu, póki co stanowią jednak mniejszość. Z pewnością wraz z upływem czasu będzie ich przybywać, ponieważ dają szansę na zminimalizowanie ryzyka kradzieży środków finansowych z konta.

Obecnie funkcjonują one w wielu krajach Europejskich, a największą popularnością cieszą się w Japonii.

Zdjęcie Obecnie ponad 90 proc. smartfonów wyposażona jest w skaner linii papilarnych / 123RF/PICSEL

Czytniki linii papilarnych w biurze

Skanery danych biometrycznych można znaleźć także w wielu korporacjach. Pracownicy, zamiast używać tradycyjnych kluczy do biura czy magnetycznych kart dostępowych po prostu przykładają palec do czytnika. W ten sposób nie tylko potwierdzają swoją przynależność do firmy i uzyskują dostęp do poszczególnych części budynku czy pomieszczeń, ale również potwierdzają obecność w pracy.

Czytniki linii papilarnych często wykorzystywane są jako odpowiednik karty czasu pracy.

Samochód na odcisk palca

Nowoczesnym, lecz posiadającym niezwykły potencjał rozwiązaniem jest system pozwalający na uruchomienie samochodu za pomocą linii papilarnych. Jako pierwsza wprowadziła go kilka lat temu marka Hyundai.

Skaner znajduje się w klamce samochodu. Jego otwarcie będzie możliwe tylko w sytuacji, gdy dane będą się zgadzały z pobranym wcześniej odciskiem. Co ciekawe, bo bazy samochodu można wgrać odciski kilku osób, co ułatwia korzystanie z pojazdu przez innych członków rodziny.

Karta płatnicza na odcisk palca

Dostęp do aplikacji bankowych za pomocą linii papilarnych jest znany od dawna. Nowość stanowią natomiast karty płatnicze wyposażone w czytnik danych biometrycznych. Od 2022 roku w Polsce oferuje je Bank Pocztowy. Karty w systemie Mastercard są dostępne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Jak informują przedstawiciele banku, każda płatność zbliżeniowa wymaga odcisku palca posiadacza karty, co znacząco zwiększa jej bezpieczeństwo. Obecnie jest to innowacyjne rozwiązanie, oferowane zaledwie przez kilka firm bankowych w Europie.