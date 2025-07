Rosja "testuje" nową bombę UMPB-5. Celem ataku ukraińscy cywile

Rosyjskie lotnictwo po raz pierwszy użyło nowej szybującej bomby precyzyjnej UMPB-5, wymierzając ją w osiedla mieszkaniowe i zakład przemysłowy w Charkowie. Zrzucona z bombowca Su-34 z odległości około 100 kilometrów eksplodowała z taką siłą, że rany odniosło co najmniej 33 cywilów. Ukraińscy śledczy nie mają wątpliwości - to nie był przypadek, tylko celowe użycie nowej broni do zastraszania ludności.