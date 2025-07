- Proces migracji z centralnych obszarów Polinezji Zachodniej, takich jak Tonga i Samoa, do Polinezji Wschodniej nie jest tu kwestionowany - twierdzą autorzy. - Mimo to, sugerowana w Polinezji Wschodniej statyczna kolonizacja i rozprzestrzenianie się z zachodu na wschód oraz teza, że Rapa Nui była kolonizowana tylko raz w przeszłości i rozwijała się w izolacji, są podważane.

Według autorów istnieją trzy odrębne fazy aktywności rytualnej we wschodniej Polinezji.

Pierwsza faza (ok. 1000-1300 r. n.e.) odzwierciedla ekspansję z zachodu na wschód. Aktywność rytualna koncentrowała się na pochówkach i ucztach , co zostało oznaczone kamiennymi słupami. Naukowcy sugerują, że właśnie wtedy utworzyły się sieci interakcji, a ludność stale utrzymywała ze sobą kontakt.

W drugiej fazie (1300-1600 r. n.e.) powstały marae - miejsca spotkań o charakterze sakralnym - a datowanie radiowęglowe sugeruje, że idea tych struktur wywodzi się z Rapa Nui i rozprzestrzeniła się na zachód , z powrotem do centralnej Polinezji Wschodniej.

Ostatnia faza (1600-1767 r. n.e.) charakteryzowała się rosnącą izolacją, co prowadziło do zmian wewnętrznych. Aby zademonstrować władzę, wznoszono wtedy ogromne konstrukcje. W tej fazie wyspiarskie miejsca kultu rozrosły się do rozmiarów budowli megalitycznych.