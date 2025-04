Na skutek trzęsienia w amerykańskim stanie, śmierć poniosło 131 osób , a skutki w postaci fal tsunami odczuwalne były nawet we wschodniej Azji, północnej Australii i na Hawajach. Przerażające są straty, które wywołało to groźne zjawisko. W przeliczeniu na dzisiejszą walutę mowa o niemal 3 miliardach dolarów amerykańskich.

U.S. Navy photo by Photographer's Mate 2nd Class Philip A. McDaniel, Public domain, via Wikimedia Commons

Był to jeden z największych kataklizmów w historii ludzkości. Chociaż trzęsienie ziemi samo w sobie nie odpowiadało za bezpośrednie odebranie życia tysięcy osób, to jego skutki były już katastrofalne. Można w tym wypadku, paradoksalnie, mówić o wyjątkowym pechu. Okres świąt Bożego Narodzenia w tamtym regionie obfitował w napływ turystów, chcących zaznać ciepłego klimatu i zabaw na plaży. Zostali jednak zaskoczeni kilkunastometrowymi falami, które zabierały wszystko, co napotkały na drodze.

Trzęsienia ziemi w Japonii to codzienność. W samym tylko Tokio wstrząsy sejsmiczne odnotowuje się średnio od 1 do 3 razy na tydzień, a w skali roku na terenie kraju i w okolicach mowa o nawet 3 tysiącach zarejestrowanych przypadków . Większość z nich jest niegroźna, choć przypadek sprzed ponad dekady zdecydowanie łamie tę regułę.

Była nim awaria elektrowni jądrowej w Fukushimie. Mimo że nie doszło do tak dużego skażenia jak w przypadku katastrofy w Czarnobylu, to i tak odnotowano radioaktywne skażenie, a straty oszacowano na ponad 160 miliardów dolarów. Co istotne, sytuacja ta bezsprzecznie zmieniła dyskurs na temat energetyki jądrowej na całym świecie. Chociaż przypadek ten był iście wyjątkowy (nie każdy kraj jest tak narażony na tsunami i trzęsienia jak Japonia), to do dziś pokutuje on w umysłach przeciwników atomu.