To część uskoku, która nie dostarcza energii do dużych trzęsień ziemi, tylko działa jak amortyzator

Ziemia nie zdradza takich sekretów łatwo. Kluczowe w tym przypadku były czujniki umieszczone w odwiertach na dnie oceanu. To one potrafią wykryć ruchy rzędu kilku milimetrów, których nie da się uchwycić z lądu za pomocą GPS.

Oba zarejestrowane wstrząsy poruszały się bardzo wolno. Przemierzenie ok. 32 km zajęło im kilka tygodni. Dodatkowo pojawiły się w miejscach, gdzie ciśnienie płynów geologicznych było nienaturalnie wysokie. To ważna wskazówka, bo od dawna przypuszczano, że płyny odgrywają kluczową rolę w powolnych trzęsieniach ziemi, ale teraz pojawił się pierwszy twardy dowód.

Naukowcy chcą przenieść swoje metody do innych regionów, by zbadać, gdzie Ziemia potrafi rozładować napięcie sama z siebie, a gdzie tylko czeka na katastrofę.

Źródło: University of Texas at Austin

Publikacja: Joshua R. Edgington et al, Migrating shallow slow slip on the Nankai Trough megathrust captured by borehole observatories, Science (2025). DOI: 10.1126/science.ads9715. www.science.org/doi/10.1126/science.ads9715