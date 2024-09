Choć podróż do jądra Ziemi jest aktualnie niemożliwa, bo wiąże się z przekraczającymi nasze obecne możliwości wyzwaniami naukowymi, inżynieryjnymi i logistycznymi, to naukowcy systematycznie prowadzą badania na temat tego, co skrywa się w głębi naszej planety.

W głębi Ziemi odkryto region w kształcie pączka

Brak bezpośredniego kontaktu z ziemskim jądrem nie zmienia faktu, że naukowcy wciąż pozyskują o nim nowe dane. Rozmaite informacje, które pozwalają ustalić wiele szczegółów na temat tego, co mieści się tysiące kilometrów pod naszymi stopami, pochodzą m.in. z analizy fal sejsmicznych i pola magnetycznego Ziemi.

Reklama

Teraz na przykład, naukowcy z Australian National University (ANU) odkryli w płynnym jądrze Ziemi obszar w kształcie... pączka. Według sejsmologów ANU nowo odkryty obszar w kształcie pączka znajduje się na szczycie zewnętrznego jądra Ziemi - w miejscu, gdzie spotyka się ono z ziemskim płaszczem.