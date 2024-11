Do tej pory odkryto ponad 5,7 tys. egzoplanet, które pochodzą z ponad 4,3 tys. układów. Są to przeróżne obiekty. Teraz naukowcy pochwalili się odkryciem świata, który sklasyfikowano jako najmłodszą planetę tranzytową. Udało się ją namierzyć dzięki teleskopowi TESS, który należy do NASA.