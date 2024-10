Księżyc, Mars, asteroidy i Jowisz. Mają ambitny plan eksploracji kosmosu

Kosmos cały czas czeka na dalszą eksplorację i są kraje, które podejmują coraz większe wysiłki na drodze do zrealizowania tego celu. Wśród nich z pewnością są Chiny, których program kosmiczny w ostatnim czasie bardzo przyspieszył, ale na tym nie koniec. Państwo Środka ma bardzo ambitne plany, których realizacji podejmie się tamtejsza agencja CNSA.

Reklama

CNSA obrało za cel Księżyc oraz asteroidy

Chińska agencja CNSA w planach na najbliższe lata ma cały zestaw misji kosmicznych, których celem będą Księżyc oraz asteroidy. Plany ujawnił główny inżynier Li Guoping, który zapowiedział realizację bardzo ciekawych przedsięwzięć.

Już w przyszłym roku ma ruszyć misja Tianwen-2 (celem pierwszej był Mars), która ma polegać na pobraniu próbek z asteroidy i dostarczenie ich do badań na Ziemię. Do tej pory udało się to tylko agencjom JAXA oraz NASA. Celem Chińczyków jest pobliska planetoida Kamo'oalewa, którą odkryto w 2016 r. Sam statek zostanie później skierowany do pasa głównego.

Następnie mamy dwie misje, których cele jest Księżyc. Są to Chang'e 7 oraz 8. Pozwolą one na dokładniejsze zbadanie okolic bieguna południowego Srebrnego Globu, gdzie występuje lód. Miejsce to brane jest pod uwagę ze względu na ewentualną budowę stacji księżycowej.

Mars i Jowisza kolejnymi celami misji kosmicznych Chin

Potem Chiny planują dokładniej zbadać dwie planety Układu Słonecznego. To Mars i Jowisz. W przypadku pierwszego świata CNSA bierze pod uwagę misję Tianwen-3, która pozwoli pobrać próbki z Czerwonej Planety, które następnie trafią do badań na Ziemię. Dotychczas nie dokonała tego żadna agencja na świecie, choć planują to także NASA i ESA. Chińczycy chcą w ten sposób sprowadzić z Marsa około 25-30 kg materiału.

Natomiast w okolicy 2030 r. CNSA planuje pierwszą misję, której cel znajdzie się poza pasem asteroid. Mowa o Tianwen-4, która ma pozwolić na zbadanie Jowisza i części jego księżyców. Pod uwagę brany jest także dodatkowy moduł, który poleci w kierunku Urana.