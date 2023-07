Łódź podwodna OceanGate wystawiona na sprzedaż

Pewien pośrednik, zajmujący się między innymi sprzedażą jachtów próbuje "pozbyć się" łodzi podwodnej OceanGate już od pięciu lat. Trwa to na tyle długo, że już stracił nadzieję na to, że znajdzie kogoś chętnego zapłacić za nią 795 000 dolarów. Jak sam mówi w wywiadzie dla Insider „nie chcę mieć już z tym nic wspólnego”.

Broker jachtów ekspedycyjnych Steve Reoch nasilił swoje działania po wydarzeniach związanych z niedawną katastrofalną implozją Titana. Łódź podwodna Antipodes została wystawiona na sprzedaż w 2018 roku po tym, jak OceanGate skontaktował się ze Stevem, jako specjalistą od sprzedaży łodzi.

Łódź podwodna Antipodes

Antipodes to mogąca pomieścić do pięciu osób łódź podwodna wyprodukowana przez Perry Submersibles w 1973 roku. Przez jakiś czas funkcjonowała pod nazwą PC-1501. W swojej "karierze" wykonała ponad 1300 zejść pod wodę w różnych warunkach morskich. Zanim wylądowała w przedsiębiorstwie OceanGate, miała kilku innych właścicieli.

Była to pierwsza firmowa łódź podwodna Stocktona Rusha. Mierzy 4,5 metra długości i 2,4 metra wysokości. Według wyceny specjalistów warta jest prawie 800 000 dolarów. Podczas ekspedycji głębinowych jest w stanie zejść na głębokość 305 metrów i może pozostawać zanurzona do 72 godzin przy pięciu osobach na pokładzie. Antipodes wyposażona została w sześć oddzielnych silników elektrycznych o mocy 5 KM. Jest niezwykle zwrotna i wygodna w pilotażu.

Co więcej, ta jednostka została sklasyfikowana przez American Bureau of Shipping, co za tym idzie, spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa zgodnie ze standardami branżowymi. W przeciwieństwie do Titana, który takich klasyfikacji nie posiadał. Na pokładzie Antipodes podróżowały takie osoby jak astronauta Scott Parazynski, czy raper Macklemore.

Problemy związane ze sprzedażą łodzi

Przez ostatnie pięć lat Steve Reoch próbował sprzedać łódź, nawet pojawiło się kilku chętnych, jednak żadna z transakcji nie doszła do skutku. Natomiast ostatnie wydarzenia związane z implozją Titana i firmą OceanGate nie ułatwiają sprawy. Antipodes prawdopodobnie stanie się przedmiotem rozpraw sądowych.

Pośrednik postanowił wycofać się z umowy z Stocktonem Rushem i na dniach wycofa łódź ze sprzedaży. Reoch uważa, że łódź nie będzie dla nikogo interesująca, zwłaszcza że należy do firmy, która aktualnie walczy o przetrwanie.

Nikt nie będzie w stanie sprzedać łodzi podwodnej przez lata z powodu sporu sądowego – to strata mojego czasu i to od pięciu lat powiedział Reoch Insiderowi