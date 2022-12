Słodzik powoduje stany lękowe? Szokujące wyniki karmienia myszy aspartamem

Aspartam to bardzo popularny słodzik, który jest wręcz wszechobecny i znajdziemy go w tysiącach produktów spożywczych w naszych sklepach. Jest szczególnie ceniony przez ludzi dbających o swoją sylwetkę. Nawet nieduża ilość aspartamu dodana do kawy czy herbaty gwarantuje słodki smak napoju, choć jego wartość kaloryczna równa się prawie zero.



Niepokojące informacje dotyczące ubocznych efektów stosowania aspartamu przyszły niespodziewanie od grupy naukowców z Florida State University College of Medicine (USA), którzy zaczęli słodzikiem regularnie karmić myszy. Przez 12 tygodni gryzonie piły wodę zawierającą aspartam w ilości około 15 proc. maksymalnej dziennej dawki dla ludzi. To mniej więcej tyle, ile przyjmuje człowiek wypijający codziennie 6-8 puszek popularnego dietetycznego napoju gazowanego. Okazało się, że aspartam wpędził myszy w regularne nerwice.



Myszy po słodziku zaczęły się bać!

Na początku grudnia 2022 szokujący raport o wynikach eksperymentu na myszach pojawił się na łamach pisma "Proceedings of the National Academy of Sciences". Naukowcy ze zdumieniem zauważyli, że u myszy zaczynają się zmieniać geny w tzw. ciele migdałkowym (to część mózgu odpowiedzialna m.in. za emocje).



Zdjęcie Aspartam jest związkiem chemicznym należącym do grupy estrów peptydowych. W ludzkim organizmie podczas trawienia rozkłada się na dwa podstawowe aminokwasy naturalne: kwas asparginowy oraz fenyloalaninę / East News

Także zachowanie gryzoni uległo zmianie - pojawiły się u nich dziwne stany lękowe. Myszy zaczęły być zdezorientowane i zagubione. I wtedy naukowcy odnotowali kolejne, bardzo niepokojące zjawisko. Negatywne efekty spożywania słodzika utrzymały się przez kolejne dwa pokolenia myszy, które zostały spłodzone przez samców spożywających aspartam.