Szczepionka mRNA-4157/V940 jest zaprojektowana do stymulacji odpowiedzi immunologicznej przy użyciu limfocytów T w oparciu o unikalny skład mutacyjny guza pacjenta, a Keytruda to immunoterapia, która działa poprzez zwiększenie zdolności układu odpornościowego organizmu do pomocy w wykrywaniu i zwalczaniu komórek nowotworowych i wygląda na to, że świetnie działają w duecie.

Jak podkreślają niezależni specjaliści, którzy nie byli zaangażowani w prace nad szczepionką, to bardzo obiecujący pokaz możliwości współczesnej medycyny, bo jeszcze niedawno mieliśmy wątpliwości, czy taka złożona technologia jest w ogóle wykonalna, ale z ostatecznymi ocenami należy wstrzymać się do publikacji badania.

Po raz pierwszy widzieliśmy spersonalizowaną szczepionkę przeciwnowotworową, wraz ze standardową immunoterapią, zmniejszającą szanse na nawrót raka u pacjentów we wczesnych stadiach raka skóry. Odkrycie jest ekscytujące i otwiera drzwi do dalszych badań nad czerniakiem, a także innymi rodzajami raka komentuje onkolog Juanita Lopez z ICR.

I takiego samego zdania jest sama Moderna, która przedstawiła już wyniki organom regulacyjnym, aby przejść do kolejnego, trzeciego już etapu badań. W planach firmy jest też rozszerzenie testów o inne rodzaje raka, bo za sprawą wykorzystania zdolności własnych układu odpornościowego do wykrywania, rozpoznawania i niszczenia komórek nowotworowych, personalizowane szczepionki mają szansę zrewolucjonizować terapię wielu nowotworów.