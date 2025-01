Badania wykazały, że zwiększenie liczebności jednego z mikroorganizmów jelitowych u myszy z cukrzycą pozwoliło "koordynować wydzielanie glukagonopodobnego peptydu-1" (GLP-1). GLP-1 to hormon naturalnie produkowany przez organizm, który reguluje poziom cukru we krwi oraz uczucie sytości. Jego wydzielanie stymulują określone pokarmy oraz mikroorganizmy jelitowe. Mechanizm działania GLP-1 jest również naśladowany przez leki takie jak semaglutyd, składnik aktywny Ozempicu.

Osoby z cukrzycą typu 2 często mają upośledzoną funkcję GLP-1, co utrudnia kontrolę poziomu cukru we krwi. Dlatego leki na bazie GLP-1 są skutecznym rozwiązaniem terapeutycznym. Jednak badacze dążą do opracowania metod, które pozwolą organizmowi samodzielnie zwiększać produkcję GLP-1.