Powstał najpotężniejszy komputer kwantowy. Megaprocesor pobił rekord
Komputery kwantowe są w stanie wyjść poza ograniczenia wynikające z architektury dzisiejszych komputerów osobistych, serwerów w chmurze i superkomputerów opartych na procesorach krzemowych. Maszyny te wykorzystują efekty kwantowe, by wykonywać obliczenia znacznie szybciej - o ile są dostatecznie rozbudowane. Naukowcy zbudowali tymczasem najpotężniejszy jak dotąd komputer kwantowy, który pobił rekord obliczeń. Oferuje on najwięcej kubitów spośród wszystkich takich maszyn, osiągając przy tym rekordowy czas stabilności. Czy to prawdziwy początek ery kwantowej?
Spis treści:
- Jak działa komputer kwantowy i jakie wyzwania stoją przed jego twórcami?
- Naukowcy stworzyli najpotężniejszy komputer kwantowy. Megaprocesor ma ponad 6100 kubitów
- Nowy rekord obliczeń. Era kwantowa zacznie się już w najbliższych latach?
Jak działa komputer kwantowy i jakie wyzwania stoją przed jego twórcami?
Klasyczne komputery cyfrowe, do których zaliczają się nasze komputery osobiste, smartfony, serwery i superkomputery, wykorzystują do obliczeń procesory oparte na krzemie i działają w systemie binarnym (zero-jedynkowym). Te największe lub połączone w chmurę są dziś naprawdę potężne, ale w pewnych scenariuszach - np. związanych z zaawansowanymi symulacjami, szukaniem rozwiązań problemów czy kryptografią - działają o wiele wolniej niż komputery kwantowe.
Czy komputer kwantowy istnieje? Owszem, jest na świecie trochę takich maszyn, a jedną z nich ma nawet Polska. Rzecz w tym, że te urządzenia oparte na efektach kwantowych (superpozycji i splątaniu) są dość niestabilne, wrażliwe choćby na temperaturę i póki co dość małe w porównaniu do tego, jakie mogłyby być. Komputery kwantowe działają głównie w laboratoriach naukowych i wymagają chłodzenia do bardzo niskich temperatur.
Jak działa komputer kwantowy? Zamiast zer i jedynek w postaci bitów wykonuje on obliczenia na kubitach. Ponieważ na poziomie kwantowym 0 i 1 mogą występować jednocześnie, urządzenie to jest w stanie przetwarzać równolegle wiele danych w sposób o wiele szybszy niż tradycyjne komputery. Podstawową jednostką danych jest dla niego kubit (bit kwantowy), np. elektron lub foton, który może być splątany z innymi kubitami. Im jest ich więcej, tym komputer kwantowy jest szybszy.
W ciągu ostatniej dekady wiele firm i ośrodków naukowych pracowało nad stabilizacją i skalowaniem komputerów kwantowych, wliczając w to m.in. Microsoft, Google, IBM, Intel czy też polski Creotech Instruments. Wiele z nich dysponowało w ostatnich latach kilkudziesięcioma lub kilkuset kubitami. W 2023 r. Atom Computing jako pierwszy osiągnął ponad 1000 kubitów. IBM planuje budowę komputów kwantowych z 4 tys., 10 tys., a nawet milionem kubitów w przyszłości. Zanim jednak to nastąpi, do gry wkroczył nowy rekordzista.
Naukowcy stworzyli najpotężniejszy komputer kwantowy. Megaprocesor ma ponad 6100 kubitów
Naukowcy z California Institute of Technology (Caltech) ustanowili nowy rekord obliczeń kwantowych, tworząc działający system wykorzystujący ponad 6100 kubitów. Opierają się one na atomach cezu, uwięzionych w skomplikowanym systemie laserowym, który trzyma je w ryzach niczym pęseta, zapewniając im stabilność. Warto na marginesie odnotować, że za opracowanie technik pułapkowania i schładzania atomów laserem w 1997 roku nagrodę Nobla otrzymali fizycy Steven Chu, William D. Phillips i Claude Cohen-Tannoudji.
To właśnie duża liczba stabilnych kubitów sprawia, że algorytmy mogą działać wydajnie na komputerach kwantowych. Im większe ich układy, tym mniejsze ryzyko błędu i większa możliwość podwójnego sprawdzenia obliczeń. Twórcy tego rekordowego "megaprocesora" wyjaśnili, że do tego wyniku doszli nie tyle dzięki jakiemuś pojedynczemu przełomowi kwantowemu w ostatnich latach, lecz raczej dzięki wielu osiągnięciom w kluczowych obszarach, wliczając w to pęsety laserowe (szczypce optyczne) i komory próżniowe o bardzo niskim ciśnieniu.
Jak wygląda komputer kwantowy? Na wideo udostępnionym przez naukowców z Caltech można zobaczyć ten system z bliska, wliczając w to jego centrum dowodzenia.
Oprócz zakończonego sukcesem uwięzienia ponad 6100 kubitów w laserowych szczypcach optycznych naukowcom udało się ustanowić kolejny rekord - czas koherencji wynoszący 12,6(1) sekundy. To najlepszy w historii wynik dla kubitów utrzymywanych przez lasery. A to jeszcze nie wszystko.
Nowy rekord obliczeń. Era kwantowa zacznie się już w najbliższych latach?
"Prezentujemy czas uwięzienia w temperaturze pokojowej wynoszący ~23 minuty, umożliwiając rekordowo wysoką przeżywalność obrazowania na poziomie 99.98952(1)% z wiernością obrazowania przekraczającą 99,99%" - wyjaśniają inżynierowie, którzy swoje dokonanie opisali w "Nature".
Inżynierowie zaprezentowali też plany wykorzystania tego komputera kwantowego w praktyce, łącznie z metodami zapewniającymi mu zachowanie spójności i pozwalającymi transportować kubity oraz wykonywanie operacji pobierania i oddawania kubitów w dużych skalach przestrzennych. Kubitami w tym systemie można manipulować z dokładnością do 99,98%. System umożliwia teoretycznie zeskalowanie do 10 tys. kubitów.
"Nasze wyniki wraz z ostatnimi osiągnięciami wskazują, że uniwersalne przetwarzanie kwantowe oraz kwantowa korekcja błędów z tysiącami do dziesiątków tysięcy kubitów fizycznych mogą być perspektywą bliskiej przyszłości" - przekonują naukowcy.
Oznacza to, że prognozowana od wielu lat era kwantowa może w najbliższych latach stać się rzeczywistością. Potężne, szybkie, stabilne i zeskalowane komputery kwantowe będą mogły rozwiązywać skomplikowane problemy z prawdziwego świata, dotyczące m.in. zmian klimatu czy optymalizacji procesów, a także wynajdywać nowe leki i materiały oraz analizować ogromne zbiory danych w celu odnajdywania w nich prawidłowości i rozwiązań. Przewiduje się, że połączenie sztucznej inteligencji i przetwarzania kwantowego będzie prawdziwym przełomem XXI wieku.
