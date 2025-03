To pierwszy raz, gdy komputer kwantowy przewyższył możliwości klasycznych superkomputerów w zastosowaniach rzeczywistych , nie tylko teoretycznych. Do tej pory większość doniesień o przewadze obliczeń kwantowych nad klasycznymi dotyczyła problemów matematycznych o wątpliwej wartości praktycznej lub generowania liczb losowych. Tym razem jednak D-Wave pokazał realne zastosowanie swojej technologii.

Co udało się rozwiązać dzięki komputerowi kwantowemu?

Zespół badaczy z D-Wave skupił się na symulacjach programowalnych szkieł spinowych, które należą do najbardziej złożonych problemów z zakresu fizyki materiałów magnetycznych. T e symulacje pomagają w zrozumieniu zachowań minerałów magnetycznych, które znajdują zastosowanie m.in. w medycynie, półprzewodnikach, czujnikach, silnikach i wielu innych dziedzinach.

Problem ten, mimo swojej praktycznej wagi, od dawna był niemożliwy do efektywnego rozwiązania przy użyciu tradycyjnych superkomputerów. Prace z użyciem superkomputerów opartych na GPU, choć możliwe, pochłaniają ogromne ilości energii i czasu, czyniąc takie podejście nieefektywnym.

Przykład? Superkomputer Frontier z Oak Ridge National Laboratory potrzebowałby miliona lat oraz zużycia rocznego światowego zapotrzebowania na energię elektryczną, by znaleźć rozwiązanie tego problemu. Tymczasem D-Wave Advantage 2 poradził sobie z tym zadaniem w ciągu kilku minut.

Komputer D-Wave opiera się na metodzie wyżarzania kwantowego (ang. quantum annealing). Proces polega na znalezieniu najlepszego rozwiązania z wielu możliwych opcji poprzez minimalizację energii systemu. Maszyna startuje w stanie superpozycji, gdzie rozważa wszystkie możliwe odpowiedzi jednocześnie, a następnie, stopniowo zmieniając parametry systemu, dąży do znalezienia stanu o najniższej energii, czyli optymalnego rozwiązania.

To niezwykły dzień dla komputerów kwantowych. Nasze rozwiązanie pokazuje, że komputery kwantowe D-Wave są zdolne rozwiązywać rzeczywiste problemy, które pozostają poza zasięgiem nawet najpotężniejszych superkomputerów na świecie

Dlaczego to ważne?

Przełom D-Wave ma potencjał zmienić podejście do odkrywania nowych materiałów, optymalizacji procesów przemysłowych oraz rozwiązywania problemów, z którymi klasyczne komputery nie dają sobie rady . Symulowanie zachowań materiałów na poziomie kwantowym otwiera zaś drzwi do projektowania nowych leków, lepszych sensorów, bardziej wydajnych silników czy zaawansowanych półprzewodników.

Sukces D-Wave potwierdza również, że komputery kwantowe przestają być jedynie eksperymentalną ciekawostką, a zaczynają spełniać swoją obietnicę jako narzędzie do rozwiązywania złożonych problemów. D-Wave oferuje dostęp do tego procesora za pośrednictwem swojej usługi chmury kwantowej. Firma zapewnia, że będzie ją stale rozwijać, umożliwiając dostęp do mocy obliczeniowej dla klientów z całego świata.