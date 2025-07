Droga Mleczna składa się z dwóch głównych warstw - cienkiego dysku, gdzie znajduje się większość gwiazd (w tym Słońce) oraz znacznie starszego tzw. grubego dysku, gdzie znajduje się zaledwie 10-15 proc. wszystkich gwiazd, z których większość liczy sobie jednak ponad 10 miliardów lat ! To właśnie z tego starożytnego regionu zdaniem badaczy, którzy opublikowali swoje wnioski w czasopiśmie naukowym arXiv.org, pochodzi kometa 3I/ATLAS.

To dopiero trzeci w historii przypadek wykrycia obiektu międzygwiazdowego, dotychczas astronomowie potwierdzili tylko dwie takie wizyty, tj. w 2017 roku zidentyfikowali mały obiekt, który nazwali 1I/ʻOumuamua, a w 2019 roku kolejny - 2I/Borisow. 3I/ATLAS nie tylko podróżuje inną drogą, ale również wygląda inaczej - jej jądro ma lekko niebieskawy odcień, podczas gdy otaczająca je koma (chmura gazów i pyłu) jest wyraźnie czerwonawa - nietypowe zestawienie w porównaniu z klasycznymi kometami z naszego systemu planetarnego. Co więcej, jej rozmiar - średnica szacowana na 10 do 20 kilometrów - sugeruje, że może być największym z tych obiektów.