Apple Reseller czy zwykły sklep - gdzie kupić sprzęt Apple z pewnego źródła?

Autoryzowani Resellerzy Apple

Apple ma swoją globalną sieć sklepów - Apple Store. Niestety, w Polsce ich nie ma. Najbliższe znajdują się w Niemczech, Czechach oraz Austrii. W nich można otrzymać produkt prosto od producenta, z pełną gwarancją, dostępem do Genius Bar (wsparcie techniczne) oraz możliwością osobistego doradztwa. Nie musisz jednak wybierać się w podróż, aby mieć pewność zakupu urządzenia marki Apple z pewnego źródła.

Choć nie ma u nas Apple Store, są za to Autoryzowani Resellerzy Apple (APR, Apple Premium Reseller), jak np. sieć iDream. Taki autoryzowany sprzedawca Apple to najbezpieczniejsza opcja zakupu sprzętu Apple w Polsce. Aby zyskać to miano, firma taka musi spełniać bardzo rygorystyczne wymogi producenta dotyczące standardów obsługi klienta, prezentacji produktów oraz wiedzy personelu.

Sklepy APR są projektowane tak, aby przypominały Apple Store'y, oferując pełen zakres produktów Apple, akcesoriów oraz wyspecjalizowaną obsługę klienta. Pracownicy APR są regularnie szkoleni przez Apple, a sklepy muszą spełniać określone standardy wizualne i operacyjne.

Zalety autoryzowanych resellerów to:

pewność autentyczności produktu i nowości (nie są to produkty odnawiane, chyba że wyraźnie tak oznaczone);

pełna gwarancja producenta Apple (1 rok producenta + 1 rok rękojmi od sprzedawcy w Polsce);

profesjonalne doradztwo i wsparcie techniczne na miejscu;

możliwość skorzystania z usług dodatkowych (instalacja, konfiguracja, szkolenia);

dostęp do akcesoriów dedykowanych Apple;

atrakcyjne promocje , zestawy lub możliwość zakupu na raty;

możliwość zakupu z fakturą VAT.

Sprzęt Apple w dużych sieciach handlowych

Można także zaufać, jeśli sprzęt Apple sprzedaje sklep dużej i uznanej sieci. Takie sklepy zazwyczaj sprzedają nowe, oryginalne produkty pochodzące z oficjalnej dystrybucji. Ryzyko nabycia podróbek jest minimalne. W takich punktach sprzedaży obowiązuje standardowa gwarancja producenta Apple (1 rok) plus rękojmia sprzedawcy (2 lata dla konsumentów w Polsce). Serwis realizowany jest przez sprzedawcę lub jego podwykonawców.

Personel takiej sieci ma szeroką wiedzę o elektronice, ale nie zawsze specjalizuje się w produktach Apple tak dogłębnie, jak obsługa w autoryzowanym sklepie Apple. Doradztwo jest zazwyczaj wystarczające, ale mniej spersonalizowane. Nie ma gwarancji, że będziesz mieć pełną satysfakcję z obsługi.

Jeśli chodzi o sam sprzęt, duże sieci oferują przede wszystkim popularne modele i konfiguracje. Nowości mogą pojawić się nieco później niż u sklepów mających status Apple Reseller, zaś dostępność akcesoriów może być bardziej ogólna. Duże sieci oferują podstawowe usługi, takie jak raty, ubezpieczenia, czasami konfiguracja początkowa. Rzadziej mają do zaproponowania nabywcom specjalistyczne szkolenia czy programy takie, jak AppleCare+.

Sprzęt Apple w nieautoryzowanych sklepach

Zakup w nieautoryzowanych sklepach internetowych czy od osób prywatnych zawsze wiąże się z większym ryzykiem. W takich przypadkach kluczowa jest dokładna weryfikacja sprzedawcy i samego produktu, aby uniknąć problemów z autentycznością, gwarancją czy funkcjonalnością urządzenia.

Pamiętaj, że inwestycja w sprzęt Apple to często wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Nie warto oszczędzać na niepewnym źródle, ryzykując zakup podrobionego, uszkodzonego lub pozbawionego gwarancji urządzenia. Bezpieczeństwo i spokój ducha są warte swojej ceny!

Podsumowując - gdzie kupić najlepiej?

Jeśli myślisz o zakupie urządzenia marki Apple, obojętnie, czy będzie to MacBook, Apple Watch czy AirPods, warto postawić na iDream. Ten certyfikowany sklep Apple oferuje Ci nie tylko szeroki wybór wszystkich propozycji od producenta z Cupertino, ale także mnóstwo innych dodatkowych atrakcji, jak możliwość ubezpieczenia nabytego sprzętu, fachowe porady oraz szkolenia i wsparcie dla edukacji.

Co jest równie istotne to fakt, że w iDream wszystkie urządzenia marki Apple mają niezwykle przystępne ceny, zaś dzięki możliwości zakupu w systemie ratalnym możesz nabyć dowolny sprzęt niezależnie od posiadanego przez siebie budżetu. Płacisz za niego w ratach, których ilość możesz samodzielnie wybrać. To kolejna zaleta z zakupu u autoryzowanego sprzedawcy Apple.

iDream ma swoje salony na terenie całego kraju, a jeśli nie ma takiego w Twoim mieście - żaden problem. Możesz w dowolnej chwili skorzystać z bogatej oferty poprzez stronę internetową tego sprzedawcy. I jeśli chcesz mieć pewność, że nowy sprzęt będzie oryginalnym produktem Apple, który posłuży Ci przez lata, już dzisiaj zajrzyj na stronę iDream i zobacz, co wybierzesz dla siebie!

Artykuł sponsorowany