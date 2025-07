Denver Museum of Nature and Science to popularne miejsce, które przyciąga miłośników dinozaurów w każdym wieku, bo pełnowymiarowe szkielety tych prehistorycznych stworzeń naprawdę robią wrażenie. Już niedługo do kolekcji dołączyć może kolejna skamieniałość i chociaż nie jest tak imponująca jak pozostałe eksponaty, to wiąże się z nią wyjątkowa historia - została znaleziona pod parkingiem muzeum.