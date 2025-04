Według Kristine Bly, ekspertki w dziedzinie nauk ścisłych w SINTEF, sukces z plazmą wodorową mógłby pomóc wyeliminować znaczną emisję CO2 z przemysłu metalowego, zbliżając nas do ekologicznej transformacji produkcji stali.

- Światowy przemysł metalurgiczny opiera się na węglu i koksie do wydobywania metali z rudy, co prowadzi do znacznych emisji CO2 - dodali badacze, podkreślając wagę problemu.