Wodór to najczystsze paliwo świata, które mogłoby uwolnić świat od dramatu związanego ze spalaniem paliw kopalnych, efektem cieplarnianym itp. Problemem jest jednak technologia pozyskiwania wodoru - wyjątkowo droga i nieopłacalna.

To jednak może się wkrótce zmienić dzięki reaktorowi słonecznemu opracowanemu przez szwajcarskich naukowców z EPFL (Federalna Politechnika w Lozannie). Na pierwszy rzut oka przypomina antenę satelitarną, ale jego cel jest zupełnie inny. Talerz do złudzenia wyglądający jak antena paraboliczna koncentruje światło słoneczne do małego reaktora zawieszonego na statywie nad talerzem.

