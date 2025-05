Niesporczaki, zwane też "niedźwiedziami wodnymi", to mikroskopijne stworzenia o wielkości 0,1-1,2 mm, zdolne do przetrwania w ekstremalnych warunkach, które byłyby nie do zniesienia dla większości organizmów. Ich zdolność do wytrzymania głębokiego zamrożenia, wysokiego ciśnienia, próżni kosmicznej czy promieniowania (mogą znosić dawki promieniowania niemal 1000 razy wyższe niż poziom śmiertelny dla ludzi!) sprawiła, że stały się obiektem licznych badań nad odpornością biologiczną.