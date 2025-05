Sztuczna inteligencja w telewizorze, która naprawdę działa. I wie, czego potrzebujesz, zanim zdążysz to powiedzieć

Sztuczna inteligencja odmieniana jest dziś przez wszystkie przypadki i jest ku temu dobry powód - coraz wyraźniej wpływa na najróżniejsze aspekty naszego życia. W medycynie pomaga diagnozować choroby, analizując wiele danych w czasie rzeczywistym. W transporcie optymalizuje łańcuch dostaw, a w rolnictwie monitoruje uprawy. W edukacji śledzi postępy uczniów, identyfikując ich mocne strony i obszary wymagające poprawy.

Coraz większą rolę sztuczna inteligencja odgrywa ponadto w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. Dość powiedzieć, iż systemy monitoringu oparte na AI potrafią analizować obraz z kamer w czasie rzeczywistym, wykrywając niebezpieczne zachowania czy potencjalne zagrożenia, co umożliwia szybszą reakcję służb. A to tylko kilka przykładów.

Gdy rozrywka łączy się ze sztuczną inteligencją - nowa jakość oglądania

Sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu wpływa na świat sztuki i rozrywki - nie jest już tylko narzędziem, ale staje się także współtwórcą treści i doświadczeń. Algorytmy generatywne potrafią komponować muzykę, tworzyć obrazy czy pisać scenariusze i coraz trudniej odróżnić je od dzieł stworzonych przez ludzi. Natomiast w świecie gier AI umożliwia tworzenie niezwykle realistycznych postaci niezależnych (NPC), które uczą się i adaptują do działań gracza, co znacząco podnosi immersję i realizm rozgrywki.

Co ważne, sztuczna inteligencja nie tyle ingeruje w nasze codzienne życie, ile naturalnie się z nim integruje. Innymi słowy, AI wpływa na coraz więcej aspektów naszej codzienności, stając się jej naturalnym elementem - takim, który sprawia, że żyje się wygodniej i mądrzej. Inteligentni asystenci głosowi, rekomendacje filmów na platformach streamingowych, personalizowane treści w mediach społecznościowych i wiele innych rozwiązań. Wspólny mianownik? Inteligentne dostosowanie się do naszych potrzeb - także tych, których sami jeszcze nie potrafimy nazwać.

Jak działa sztuczna inteligencja w telewizorach Samsung 2025?

Najlepszym dowodem są telewizory Samsung z technologią AI - wystarczy się im przyjrzeć, aby zobaczyć, jak inteligencja naprawdę zmienia sposób oglądania. Dzięki wykorzystaniu sieci neuronowych telewizory uczą się preferencji użytkowników. To właśnie za sprawą zaawansowanych technologii możliwe jest dynamiczne dopasowanie obrazu i dźwięku do indywidualnych upodobań widza - wszystko po to, aby zapewnić wrażenia, które jeszcze nigdy nie były tak precyzyjnie dostrojone do naszych oczekiwań. Możemy nauczyć AI w telewizorze Samsung z 2025 roku, jak lubimy oglądać sport czy filmy. Wymaga to kilku prostych działań w menu telewizora.

Sercem nowych telewizorów Samsung Neo QLED Mini LED QN990F jest procesor NQ8 AI Gen3, najbardziej zaawansowany układ, jaki dotąd trafił do urządzeń tej marki. Wyposażony w aż 512 sieci neuronowych, umożliwia błyskawiczne przetwarzanie obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym. Dzięki temu technologia Skalowania 8K AI Pro pozwala na upscaling obrazu do rozdzielczości jak najbliższej 8K, niezależnie od oryginalnej rozdzielczości materiału.

Procesor nie tylko analizuje każdą scenę pod kątem kontrastu, jasności i szczegółowości pierwszego oraz kolejnych planów, ale uczy się preferencji widza. AI zapamiętuje, jakie treści są najczęściej oglądane, jakie ustawienia obrazu wybierane, a także, w jakich porach użytkownik korzysta z urządzenia. Na podstawie tych danych, wykorzystując algorytmy uczenia maszynowego, automatycznie dopasowuje ustawienia obrazu i dźwięku, tworząc w pełni spersonalizowane doświadczenie.

W praktyce oznacza to funkcjonalności, które realnie wpływają na komfort codziennego użytkowania oraz doświadczania, czyli personalizację treści oraz ustawień, sterowanie głosem czy powiadomienia z innych urządzeń.

Jakość obrazu i dźwięku w telewizorach Samsung 2025 - prawdziwa różnica w odbiorze

Sztuczna inteligencja w telewizorach Samsung przede wszystkim znacząco poprawia jakość obrazu i dźwięku. Dzięki zaawansowanym algorytmom urządzenia potrafią analizować wyświetlane treści i dostosowywać ustawienia w czasie rzeczywistym. Automatyczny remastering to jedna z funkcji, która szczególnie przyda się fanom starszych filmów i programów - zwiększa rozdzielczość oraz poprawia kontrast, dzięki czemu nawet archiwalne treści wyglądają znacznie lepiej.

Sztuczna inteligencja w telewizorach Samsung jest obecna we wszystkich modelach AI TV (Neo QLED, QLED, jak i OLED), ale w różnym stopniu zaawansowania materiały promocyjne

W kontekście dźwięku wymienić należy funkcję Adaptacji Dźwięku PRO, analizującą otoczenie i dostosowującą parametry audio, aby zapewnić klarowność dialogów i odpowiednią głębię dźwięku - niezależnie od warunków akustycznych panujących w pomieszczeniu. Niezależnie od tego, czy oglądasz film, serial, mecz czy koncert, dźwięk automatycznie dopasowuje się do treści - tak, aby zawsze zapewniać jak najlepsze wrażenia.

To nie wszystko. Tryb AI Energy1 automatycznie dostosowuje jasność ekranu do warunków oświetleniowych w pomieszczeniu, a dodatkowo analizuje zachowania użytkownika, aby optymalizować zużycie energii - bez wpływu na komfort oglądania. System analizuje ponadto wyświetlane treści scena po scenie, aby subtelnie dopasować jasność tam, gdzie to możliwe. Efekt? Jeszcze większa oszczędność energii.

Telewizory Samsung stworzone z myślą o komforcie codziennego oglądania

Telewizory Samsung z AI oferują personalizację doświadczeń oglądania, czyli dokładnie to, do czego jesteśmy już przyzwyczajeni w codziennym życiu - podczas zakupów online, przeglądania mediów społecznościowych czy korzystania z serwisów streamingowych.

Dzięki Trybowi Adaptacyjnemu AI (są w niego wyposażone modele Samsung z 2024 roku od Q80D wzwyż) telewizor uczy się preferencji użytkownika, analizując, jakie ustawienia obrazu są wybierane dla różnych typów treści. A po krótkim "treningu", na podstawie trzech podstawowych typów treści: Film, Sport i Ogólne automatycznie dostosowuje ustawienia obrazu do preferencji użytkownika, ograniczając konieczność ręcznego wprowadzania ustawień.

Jak wygląda taki "trening" sztucznej inteligencji? Wystarczy, że podczas konfiguracji wybierzesz preferowane ustawienia obrazu dla kategorii "Film". Na ekranie pojawią się po kolei sceny z różnym poziomem kontrastu, nasycenia kolorów i tonacji. Zaznaczasz te, które najbardziej Ci odpowiadają i gotowe. Tak samo postępujesz w przypadku pozostałych kategorii, jak sport czy ogólne. Od tej chwili telewizor będzie sam rozpoznawał typ treści i automatycznie dopasowywał parametry obrazu do Twoich upodobań. Gdy oglądasz sport, Vision AI rozpozna także konkretną dyscyplinę, np. mecz piłki nożnej i aktywuje algorytmy, które zadbają o wyraźną widoczność szybko poruszających się obiektów.

Technologia, która widzi, słyszy i rozumie - tak działa sztuczna inteligencja w telewizorach Samsung

A co z graczami? Otóż dzięki sztucznej inteligencji telewizory Samsung automatycznie wykrywają, iż uruchomiona została gra i przełączają się w Tryb Gry, który eliminuje opóźnienia oraz optymalizuje obraz pod kątem dynamiki. Co więcej, AI analizuje także typ rozgrywki i dostosowuje jasność, kontrast oraz poziom czerni tak, aby gracz zawsze widział to, co najważniejsze. Każdy, kto choć raz grał w horror, doceni technologię, która potrafi wydobyć szczegóły nawet z ciemniejszych scen.

Wszystko to brzmi jak science fiction, prawda? Może tak, ale to raczej opowieść napisana przez wizjonera, który trafnie przewidział przyszłość. Takiego, który w technologii widzi nie zagrożenia, lecz szansę na oszczędność czasu, większy komfort i zupełnie nową jakość domowej rozrywki. Samsung zadbał o to, aby sztuczna inteligencja działała bezpiecznie - od szyfrowania danych, przez kontrolę nad tym, co telewizor "widzi" i "słyszy", aż po przejrzyste ustawienia prywatności, które łatwo dopasować do własnych potrzeb.

Sztuczna inteligencja może brzmieć jak coś wielkiego. Ale w codziennym użytkowaniu liczą się właśnie te drobne decyzje, które podejmuje za nas - po to, byśmy mogli po prostu… oglądać, słuchać i odpoczywać.

[1] Oszczędność energii może się różnić w zależności od regionu, modelu, rozmiaru, warunków oglądania lub rodzaju treści. Domyślnym ustawieniem telewizora jest tryb Eco, który wyłącza niektóre funkcje oszczędzania energii, dlatego poziom oszczędności energii może wydawać się niższy niż jest w rzeczywistości. Tryb AI Energy nie działa w Trybie Gry. Oszczędność energii opiera się na wynikach testów wewnętrznych i może się różnić w zależności od wyświetlanej treści i poziomu jasności otoczenia.

[1] Niektóre serwisy streamingowe i VOD mogą przewidywać ograniczenia związane ze zmianą ustawień obrazu

